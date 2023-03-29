DHMİ'ye 6 müfettiş atandı

2019 yılında yapılan sınavda başarılı olan ve müfettiş yardımcısı olmaya hak kazanan 6 kişi, üç yıllık staj dönemini tamamladıktan sonra DHMİ'ye müfettiş olarak atandı. 6 müfettiş, DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Keskin'i ziyaret etti. Keskin, kendisini ziyarete gelen müfettişleri tebrik edip başarılar diledi. Göreve başladığı 2019 yılından bugüne kadar yapılan iki yarışma sınavı ile atanan müfettiş yardımcıları ve naklen atanan müfettişlerle, Teftiş Kurulu'nun daha fonksiyonel ve güçlü bir yapıya kavuşturulduğunu belirten Hüseyin Keskin, personelin çalışmasını teşvik eden teftiş sisteminin önemine vurgu yaparak, ödüllendirmenin önündeki engellerin kaldırılmasında müfettişlere önemli bir görev düştüğünü ifade etti.

Öte yandan DHMİ Teftiş Kurulu; 1 başkan, 12 başmüfettiş, 7 müfettiş ve 4 müfettiş yardımcısı ile faaliyetlerini sürdürüyor.