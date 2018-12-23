DHMİ'ye ihracat ödülü

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödülleri töreninde en başarılı ihracatçılar arasında yer alarak 'Liman ve Yer Hizmetleri' dalında üçüncü oldu.

Ticaret Bakanlığı desteğiyle Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödülleri töreni gerçekleştirildi. Elde edilen veriler doğrultusunda Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü de en başarılı ihracatçılar arasında yer alarak, 'Liman ve Yer Hizmetleri' dalında üçüncü olma başarısı gösterdi.

Üçüncülük ödülünün ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, “Ödüle layık görülen kuruluşlar arasında yer almaktan DHMİ camiası olarak onur duyduk. Üstün gayretleriyle kuruluşumuzun Türkiye'nin en başarılı ihracatçıları arasında yer alarak 'Liman ve Yer Hizmetleri' dalında 3'üncü olmasını sağlayan kıymetli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

“Çalışmalarımıza hız vereceğiz”

Sektördeki başarının devamı için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğine vurgu yapan Ocak, “Gururlandığımız bu başarılarla yetinmiyoruz. Önümüzdeki dönemde bu başarımızı daha da artırmak için yeni projelerimiz, hedeflerimiz var. Havalimanlarında verilen hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve uçuş emniyetinin sürekliliğinin sağlanması amacı ile çalışmalarımıza hız vereceğiz. Önümüzdeki dönemde de havalimanı terminal kapasitelerimizi arttırmaya yönelik yeni yatırımlarımız sürecek. Cumhurbaşkanımız tarafından açılan İstanbul Havalimanı, Türkiye'yi hava yolunda 'Dünyanın Transit Merkezi' yapacak ve mevcut avantajlı konumunu daha da pekiştirecek” ifadelerine yer verdi.

“İhracattaki büyüme oranlarını artırma hedefine kilitlenmiş bulunuyoruz”

Gelecek dönemde ihracat rakamlarının arttırılması konusuna da dikkat çeken DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, “DHMİ ailesini gururlandıran bu prestijli ödül, geleceğe emin adımlarla yürüyen kuruluşumuz için moral ve motivasyon kaynağı olacak. Ortak akıl, ekip ruhu ve yenilikçi yaklaşımlarla Türkiye'nin 2023 yılı hedefleri doğrultusunda ihracattaki büyüme oranlarını artırma hedefine kilitlenmiş bulunuyoruz. Türkiye'yi tüm alanlarda olduğu gibi sivil havacılıkta da daha güzel günler beklediğine yürekten inanıyor ve bunun için gece gündüz demeden çalışıyoruz” dedi.