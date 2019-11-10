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Diaby'ye maçtan önce 200. gol plaketi

Beşiktaş’ın yeni stadı Vodafone Park’taki 200.

Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Park'taki 200. golünü atan Diaby'ye Denizlispor karşılaşması öncesinde plaket verildi.


Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor karşısında 2-0 kazandığı mücadelede takımının 2. golünü atan Abdoulay Diaby, aynı zamanda siyah-beyazlı ekibin yeni stadı Vodafone Park'taki 200. golüne de imzasını atarken, plaketini Denizlispor karşılaşması öncesinde aldı. Siyah-beyazlıların bu stattaki 100. golünü ise 2016-2017 sezonunun son haftasında Osmanlıspor karşısında Dusko Tosic kaydetmişti.

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