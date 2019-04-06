Diagne Galatasaray forması ile 5. golünü kaydetti

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Yeni Malatyaspor maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile 5. golünü kaydetti. Diagne bu 5 golün 4'ünü penaltıdan attı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor ile mücadele eden Galatasaray'da Mbaye Diagne sahneye çıktı takımını 1-0 öne geçirdi. Müsabakanın 45+4. dakikasında kazanılan penaltıda topu başına geçen Diagne, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 89. dakikada da penaltının başına geçen Diagne golü atmayı başardı ve sarı-kırmızılı forma ile 5. golünü kaydetti.

27 yaşındaki futbolcu bu 5 golün 4'ü (Trabzonspor, Bursasspor , Yeni Malatyaspor (2) )ise penaltıdan kaydetti.

Mbaye Diagne bu sezon Kasımpaşa ve Galatasaray forması ile toplam attığı golleri ise 25'e yükseltti ve krallık yarışında liderliğini sürdürdü.