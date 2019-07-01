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Diagne'den Galatasaray'a mesaj var

Galatasaray’ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa’dan renklerine kattığı Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sarı-kırmızılı takımdan ayrılmayacağını duyurdu.

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa'dan renklerine kattığı Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sarı-kırmızılı takımdan ayrılmayacağını duyurdu.


Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından hakkında çıkan transfer dedikoduları sonrası açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüpte kalacağını açıklayan 27 yaşındaki golcü, “4 yıllık kontrata sahibim, karar verdim kalmaya çünkü siz benim hakkımda çok fazla konuşuyorsunuz. Hiç bir yere gitmiyorum. Arabistan'a gitmiyorum. Anladınız mı?” ifadelerini kullandı.


Diagne'nin adı son dönemde Arabistan başta olmak üzere birçok kulüple anılıyordu.

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