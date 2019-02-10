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Diagne'den maç sonunda üçlü

Galatasaray’ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Trabzonspor maçı sonrasında taraftarlara üçlü çektirdi.

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Trabzonspor maçı sonrasında taraftarlara üçlü çektirdi.


Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray'da yeni transfer Mbaye Diagne ilk sahaya çıktı. Mücadele 11'de başlayan Diagne 1 kez de rakip fileleri havalandırdı. Karşılaşmanın ardından başarılı futbolcu sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi. Taraftar maç boyunca ve sonrasında Diagne için tezahüratlarda bulundu.

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