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Diego Perotti, Kadıköy'de

Fenerbahçe’nin transfer görüşmelerine başladığı Arjantinli futbolcu Diego Perotti, sarı-lacivertlilerin Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakayı tribünden takip etti.

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı Arjantinli futbolcu Diego Perotti, sarı-lacivertlilerin Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakayı tribünden takip etti.


Süper Lig'de Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında oynanan mücadeleyi sarı-lacivertlilerin transfer görüşmelerine başladığı Arjantinli futbolcu Diego Perotti de takip etti. Bugün saat 14.20'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan Perotti, saat 19.00'da başlayan mücadeleyi protokol tribününden izledi.

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