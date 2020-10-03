Diego Perotti, Kadıköy'de

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığı Arjantinli futbolcu Diego Perotti, sarı-lacivertlilerin Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakayı tribünden takip etti.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında oynanan mücadeleyi sarı-lacivertlilerin transfer görüşmelerine başladığı Arjantinli futbolcu Diego Perotti de takip etti. Bugün saat 14.20'de Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan Perotti, saat 19.00'da başlayan mücadeleyi protokol tribününden izledi.