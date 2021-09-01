Diego Rossi: "Fenerbahçe'de olmak benim için bir onur"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu belirterek, "Kariyerimde yeni bir adım atıyorum. Burada olmak benim için bir onur. Fenerbahçe'nin maçlarını izledim. Bu sezona da aldığı galibiyetlerle başladı. Kadroda iyi oyuncular olduğunu biliyorum. Benim de hedefim bu iyi sezonda takıma faydalı olabilmek" dedi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ve sarı-lacivertlilerin yeni transferi Diego Rossi, FB TV'ye açıklamalarda bulundu. Diego Rossi'ye hoş geldin diyen Baki, "Daha önce de Min-Jae Kim transferinde olduğu gibi ciddi rakipler vardı ama biz biraz atak davrandık, çevremizi de kullanarak bu transferi nihayete erdirdik. Mutluyuz. Uzun süren transferlerden bir tanesi, kolay olmadı. O da bizi tercih etti. Projeyi sunduktan sonra Fenerbahçe, İstanbul, Vitor Pereira, takımın düşen yaş ortalaması, yükselen performans O da etkilendi ve Fenerbahçe'ye gelmeyi geleceği için uygun buldu. Bence iyi olacak. Hocamızın da çok istediği bir oyunuydu. İki taraf da birbirini istedi. Bundan sonra Allah futbolcu şansı versin, kazadan, beladan sakatlıktan uzak tutsun. İnşallah çok güzel bir performans sergileyecek. Çok dinamik bir süreç oldu. Biz hem akıllı hem de atak davranarak, çevremizi kullanarak daha istekli davrandık. Daha öncü davranabildik, dolayısıyla bitirdik. Mutluyuz" diye konuştu.

Diego Rossi: "Burada olmak benim için bir onur"

Uruguaylı futbolcu Diego Rossi çok heyecan ve mutlu olduğunu ifade ederek, "Kariyerimde yeni bir adım atıyorum. Burada olmak benim için bir onur. Fenerbahçe'nin maçlarını izledim. Bu sezona da aldığı galibiyetlerle başladı. Kadroda iyi oyuncular olduğunu biliyorum. Benim de hedefim bu iyi sezonda takıma faydalı olabilmek. Kanatlarda ve forvet bölgesinde, bu 3 mevkide oynayabiliyorum. Asıl amacım takıma faydalı olabilmek. Antrenörümüz hangi görevi isterse yapmaya hazırım. Sezona böyle başarılı başlamak oldukça önemli. Tüm kulvarlarda başarılı olmak en önemli hedefimiz olacak. Bu galibiyetler aynı zamanda takım içindeki özgüvenin yerine gelmesini sağlıyor. 5 maçta 5 galibiyet gerçekten çok önemli. Takımımızda çok fazla iyi oyuncu var. Öncelikle Lemos'tan bahsetmek istiyorum. Uruguaylı, vatandaşım. Onun iyi bir oyuncu olduğunu biliyorum. Mesut Özil ve Valencia'yı da eklemem gerekiyor. İyi oyunculardan kurulu güzel bir kadromuz var. Mesut Özil'le birlikte oynayacak olmak kariyerim açısından çok önemli. Bu tarz oyuncuların takıma verdiği katkının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mesut Özil çok iyi bir oyuncu. Aynı sahada yer alabileceğim için çok heyecanlıyım" şeklinde konuştu.

Kendini geliştirmek istediğini söyleyen Rossi, "Takıma faydalı olabilmek için, takımın başarısı için elimden gelenin en iyisini yapmayı hedefliyorum. Bu sezonu mücadele ettiğimiz her kulvarda kupalarla kapatabilmemiz için elimden geleni yapacağım. Uruguay'da herkes milli takımda oynayan oyuncuları çok fazla seviyorlar ve saygı gösteriyorlar. Biz de milli takımda yer alabilmek için onlara saygı gösteriyoruz. Bu oyuncular kim diye sorarsanız; Diego Forlane, Luis Suarez ve Edinson Cavani. Takımın maçları ve kupaları kazanması için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Sezon boyunca çok fazla çalışacağım ve bu süreçte bana gösterdikleri mesajlar için herkese bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.