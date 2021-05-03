'Dijital Benim İşim'de ilk mezunların istihdam süreci başladı

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vodafone Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen 'Dijital Benim İşim' projesi ilk mezunlarını verdi. Projeye 8 farklı ilden katılan 20 kadın, Vodafone Müşteri Hizmetleri'nde alacakları temel eğitimin ardından uzaktan çalışmaya başlayacak.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vodafone Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen 'Dijital Benim İşim' projesinde ilk mezunlar için istihdam süreci başladı. 18 yaş üstü kadınların dijital becerilerinin artırılmasının amaçlandığı projeye 8 farklı ilden katılan 20 kadın, Vodafone Müşteri Hizmetleri'nde alacakları temel eğitimin ardından uzaktan çalışmaya başlayacak.

İstihdam sürecini değerlendiren Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, "Dijital Benim İşim projesiyle yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen, dijital alanlarda kendini geliştirmek ve çalışmak isteyen kadınlarımıza destek olmaya devam ediyoruz. Salgın koşullarına rağmen eğitimlerine ara vermeden devam eden kursiyerlerimizin azim ve kararlılıkları, kadınların teknolojiyi öğrenmeye ne kadar istekli olduklarını bizlere gösterdi. Aralık ayında başlayan proje ile bugüne kadar 13 ilde 3 bini aşkın kadını Dijital Okuryazarlık ve Dijital Pazarlama eğitimlerimizden mezun etmenin haklı gururu içerisindeyiz. Mezun kadınlarımız için istihdam sürecini başlatan ve kadınlara evden çalışma imkanı sağlayan paydaşımız Vodafone ve Türkiye Vodafone Vakfı'na teşekkür eder; daha çok kadının teknoloji alanındaki mesleklere yönlendirilmesi ve istihdam edilmesi konusunda çalışmalarımızın devam edeceğini belirtmek isteriz. Hayat boyu öğrenen ve gelişen bir Türkiye için kadınları dijitalleşme yolculuğunda desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

İstihdam sürecini değerlendiren Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ise, "Vakıf olarak, yaptığımız her işin bir amaca hizmet etmesi gerektiğine inanıyoruz. ‘Dijital Benim İşim' projesini de amaç odaklı vizyonumuzdan yola çıkarak tasarladık. Hem toplumun dijitalleşmesine katkıda bulunacağımız, hem de kadınların gelişimini destekleyeceğimiz bir projeyi hayata geçirdik. Bu projeyle, teknolojinin gücünü kullanarak kadınları meslek sahibi yaparken, dijital toplum hedefimize de bir adım daha yaklaşmış olacağız. Projemizden yararlanan kadınların dijital dünyaya adaptasyon ve istihdama katılım konularında aldıkları eğitimlerle bir adım önde olduklarını görmekten mutluluk duyuyoruz. Projemizin ilk mezunları için istihdam sürecini başlattık. Projemize 8 farklı ilden katılan 20 kadın, Vodafone Müşteri Hizmetleri'nde temel eğitimlerini tamamladıktan sonra uzaktan çalışmaya başlayacak. Mezunlarımızın başarı hikayesinin tüm kadınlara ilham vermesini diliyoruz. Teknoloji ve insan birlikteliğinden doğan güçle daha iyi bir geleceğin mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu inançla, insan hayatına dokunan projeler üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'Dijital Benim İşim' 13 ilde yaklaşık 12 bin kadına ulaşacak

'Dijital Benim İşim' projesi kapsamında, 13 ilde 10 bin 500 kadına “Dijital Okuryazarlık”, bin 200 kadına ise “Dijital Pazarlama” eğitimleri verilerek toplamda yaklaşık 12 bin kadına ulaşılması hedefleniyor. Proje kapsamında kadın kursiyerlere 24 saatlik “Dijital Okuryazarlık” ve 40 saatlik “Dijital Pazarlama” eğitimleri veriliyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Samsun, Mardin, Afyonkarahisar, Elazığ, Sivas, Ağrı, Kastamonu ve Gaziantep'te düzenlenen eğitimler, bu illerdeki Halk Eğitimi Merkezlerinde görevli 140 eğitici tarafından veriliyor. Eğitimlerin bir kısmı sınıf içinde yüz yüze verilen eğitimler, bir kısmı da Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Uzaktan Eğitim platformu üzerinden izlenen videolar şeklinde gerçekleşiyor.