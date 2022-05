Dijital Dönüşüm ve Spor Endüstrisinin Geleceği programı başlıyor

com Türkiye, Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi iş birliği ile blockchain ve spor alanında kariyer yapmak isteyen gençlere yönelik ücretsiz eğitim programı başlatıyor. Spor ve blockchain alanında çalışmalar yapan Türkiye'nin önde gelen akademisyenlerinin ve konusunda uzman yöneticilerin öncülüğünde gerçekleşecek eğitim programı, sporun dijital dünya ile olan etkileşimine yeni bir pencere açarak ışık tutmayı hedefliyor.

25 farklı ülkeden, 130'ya yakın global iş ortağı bulunan dünyanın en büyük taraftar etkileşim platformu com, Türkiye'de spora ve dijital teknolojilere yönelik çalışmalarına bir yenisini daha katıyor. com Türkiye, Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi iş birliği ile blockchain ve spor alanında kariyer yapmak isteyen gençlere yönelik ücretsiz eğitim programı başlatıyor.

Alanında birbirinden değerli profesyonellerin ve akademisyenlerin eğitmen olarak yer alacağı bu programda spor endüstrisinin geleceği, değişen ve dijitalleşen dünyanın yeni pazarlama ve iletişim trendleri, blockchain dünyasındaki iş modelleri, NFTler, Metaverse dünyası ve Fan Tokenlar gibi farklı birçok konuda dersler yer alacak.

Eğitim programı, 17 Mayıs 2022 tarihinde başlayacak ve 5 hafta boyunca hafta içi Salı ve Perşembe günleri saat 19.00-21.00 arasında, Sapphire Workington İstanbul çalışma ofislerinde gerçekleşecek. 5 haftalık program sonunda tüm katılımcılara Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi tarafından sertifika verilecek.

Programın eğitmenleri arasında yer alan com Türkiye Direktörü Altuğ Öztürk, Kadir Has Üniversitesi ile başlayacak bu eğitim programı hakkında şu ifadeleri kullandı:

“com ailesi olarak Türkiye'deki genç ve dinamik nüfusun spor ekosistemi ve blockchain dünyasına olan ilgisinin farkındayız. Sporun dijitalleşme ile olan yol arkadaşlığının bu alanda kariyer yapmak isteyen gençlerimize de yeni iş olanakları sağlayacağının bilincindeyiz. Biz de bu alanda çalışmalar yapan global bir marka olarak, gençlere spor yöneticiliği, spor ekonomisi, spor pazarlaması gibi temel dersler eşliğinde sporun dijital dünyanın yeni trendleri konusunda eğitim vermek üzere Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi ile güçlerimizi birleştirdik. Bu eğitim programı, gelecek günlerde gençlere yönelik yapacağımız yeni projelerden sadece bir tanesi Sporun ülkemizdeki birleştirici gücüne ve dijital alanda gelecek vaat eden genç fikirlere inancımız sonsuz.”

Sınırlı sayıda öğrencinin alınacağı bu eğitim programının detayları kısa bir süre sonra Kadir Has Üniversitesi'nin Spor Çalışmaları Merkezi'nin sayfasında yayınlanacak.