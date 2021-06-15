İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dijital Dünya, bu yıl 9'uncu kez 'En'lerini seçti

‘Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni’ bu yıl 9’uncu kez düzenlendi.

‘Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni' bu yıl 9'uncu kez düzenlendi. İnternet üzerinde yapılan oylama ile ödül kazananlar belirlendi.



Türkiye'nin ilk internet ödülleri olduğu belirtilen ‘Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni' bu yıl 9'uncu kez düzenlendi. Birçok siyasetçi ve ünlü simaların konuk olduğu ödül töreninde, Lagranze defilesi büyük ilgi gördü. Türkiye'nin önemli ve tescilli modellerinin yer aldığı defile ayakta alkışlandı.



Dijital dergi Evos Angels, bu yıl 11'inci senesini kutladı. Evo Holding bünyesinde bulunan Evos Angels tarafından gerçekleştirilen tören, 9 Haziran tarihinde Evren Yaşlak ve Evrim Yaşlak kardeşlerin ev sahipliğinde İstanbul'da bir otelde düzenlendi.



Lagranze defilesi gecenin ilgi odağı oldu


Verilen bilgiye göre, yaklaşık 1,5 yıldır büyük bir titizlikle hazırlanan defilede Best Model Of Turkey birincileri ve sektörün en önde gelen modelleri yer aldı. Asil Çağıl koreografisiyle düzenlenen defile yaz temasına yer verdi. Lagranze Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yolcu ayakta alkışlandı. Gecenin tüm kareleri Media Studio, Özkan Aydoğanoğlu, Levent Çekiç tarafından koordine edildi.



9'uncu Dijital Dünyanın Enleri Ödülleri sahiplerini buldu


Verilen bilgiye göre 1,5 yıllık halka açık oylamalar sonucunda dijital dünyada en çok takip edilen kişilerin ödül aldığı tören, bu sene de ilklerle doluydu. Dijital Dünyanın Enleri Ödülleri, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda 1 milyonun üzerinde kişinin internette oylama sonuçları ile sahiplerini buldu. dijitaldunyaninenleri.com üzerinden oylamaların gerçekleştirildiği ödül töreni, ünlü model Özge Ulusoy ve ünlü spiker Gökay Kalaycıoğlu sunumuyla gerçekleşti.



Törende başarı plaketleri şu isim ve kurumlara verildi: Media Stüdyo İlker Uzunalan & Kürşad Karakuş, İrfan Transfer İlhan Arık, Özkan Aydoğanoğlu, Levent Çekiç, İlyas Ekici, Kadir Mıhçı, Ferhat Göktaşlar, Melek Balkan, Bebek Meyhanesi Ali Narin, FRF Film, Berat Kayışkan, Studio Infinite, Dr. Mehmet Toprak, Songül Güney, Enes Ünal, Lütfü Sapmaz, Oya Ünal, Burcu Bulut, Aydın Göynü, Burhan Vural, Koray Bozat, Tuğçe Akdemir Beauty Center.



Ödül alan bazı isimler şöyle açıklandı:


Siyaset Onur Ödülü: Bülent Akarcalı


Yılın En Duyarlı Siyaset Adamı: Mustafa Yel / AK Parti MKYK Üyesi /Tekirdağ Milletvekili


Yılın En İyi İş Adamı: İsmail Kartal /Bordo Group


Yılın En İyi Genç İş Kadını: Selin Genç


Yılın En İyi Çıkış Yapan İş Adamı: Mustafa Genç


Yılın En İyi Madencilik Şirketi: Hacıoğlu Madencilik / Yasin Hacıoğlu


Yılın En İyi Genç Girişimcisi: Ömer Oyar


Yılın En İyi Yatırımcısı: Yalçın Kahraman/ Yaka Global


Yılın En İyi STK'sı/ Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği: Meltem Kaya


Yılın En İyi Mobil Uygulaması: Ata Yatırım


Yılın En İyi Vakıf Ödülü: Kurtuluş Vakfı / Ufuk Tezemir


Yılın En İyi Bitki Uzmanı: Recep Dağıstanlı


Yılın Moda Tasarımcısı: Pınar Bent


Yılın En İyi Diş Estetik Merkezi: SG Dental - Sonay Gökhan


Yılın En İyi Estetik Cerrahı: Doç. Dr. İbrahim Aşkar


Yılın En İyi Saç Ekim Doktoru: Dr. Selahattin Tulunay


Yılın En İyi Uluslararası Projesi: Atakan Taşur/Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri


Yılın En İyi Saç Kaş Serumu: Serap Çınar Beauty


Yılın En İyi Uluslararası Çıkış Yapan Mimarı: Mustafa Çiçek


Yılın En İyi Uluslararası Güzellik Merkezi: Filiz Gold Beauty/ Filiz Sağır


Yılın En İyi Dijital Fashion Projesi: Mesut Büyüksofuoğlu/ Digital Studio


Yılın En İyi Medikal Estetik Hekimi: Dr. Kerem Cem Şimşek


Yılın En İyi Optik Ve Lens Firması: Luxe Optik / Erdoğan Savran


Yılın En İyi Deri Halı Zinciri: Bienna Fur Halı/ Fatih Çadırcıer


Yılın En İyi Moda Kumaşcısı: Cafer Andıç


Yılın En İyi Çıkış Yapan Diyetisyeni: Dyt. Salih Gürel


Yılın En İyi Devlet Teşvikleri Firması: Kobi Türkiye /Koray Aksu


Yılın En İyi Saç Ekim Merkezi: Estepalace/ Ferhat & Nagihan Akbaş


Yılın En İyi Temizlik Firması: Eya Clean / Mesut Ceyhan


Yılın En İyi Müzik Sinema Yapımcısı: Zeki Sincar

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.