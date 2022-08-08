Dijital dünyaya yeni bir soluk

Yeni çıkardığı 'Kraliçe' adlı single çalışması ile dijital dünyada yoğun ilgi gören Eida Faizi, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımları ile milyonların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Sosyal medya danışmanılğını Murat Açıkgöz'ün yaptığı 23 Yaşındaki genç şarkıcı aslen Afganistanlı olup, öğrenimini Hindistan'da tamamladı. Kariyerine bir televizyon programında müzik programı ile başlayan Eida Faizi, her zaman müzik yapmak isteğinin çocuk yaşlardan beri içinde olduğunu söyledi. Faizi, Afganistan'da bunun mümkün olmadığını, hayallerinin peşinden gitmek istediğini ve birçok engelden ve acı dolu geçen günlerden sonra Afganistan'dan Hindistan'a ve daha sonra İstanbul'a gelerek büyük bir hayat mücadelesi verdikten sonra özgür bir kadın olarak ilk hayalini gerçekleştirdi.

Türkiye'de yaşamaktan çok mutlu olduğunu ve Türk halkından çok büyük destek aldığını dile getiren Eida Faizi, Farsça, İngilizce ve Arapça bilmesine rağmen Türkçe şarkı söyleyerek Türk halkına teşekkür etmek istediğini dile getirdi. Müzik kariyerinde her gün daha iyi olmak için çok çalıştığını belirten Eida Faizi bu yeni teklisinden sonra çalışmalarına hız vererek hayranlarına yeni sürprizler yapacağını kaydetti.

Eida Faiz'inin Kraliçe isimli teklisinin söz ve müziği Tahir Evlekoğluna ait olup, klibin yönetmenliğini Onur Özcan yaptı. Eida Faiz'inin bu dikkat çekici şarkısının ve klibinin tüm dünyadaki sevenlerine ulaşmasını Yapımcı Selçuk Olcay üstlendi.