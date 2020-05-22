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Dijital Enerji Forumu‘20 haftaya başlıyor

Enerji sektörünün ilk sanal forumu olduğu belirtilen Dijital Enerji Forumu ‘20, 26 mayısta başlıyor.


Enerji sektörünün ilk sanal forumu olduğu belirtilen Dijital Enerji Forumu ‘20 26 mayısta başlıyor. Etkinliğe Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Dr. Oğuz Can, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Daire Başkanı Dr. Refik Tiryaki ve EDİDER Başkanı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kamil Çağatay Bayındır, Rotterdam Erasmus Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Wolfgang Ketter gibi önemli isimler katılacak.

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