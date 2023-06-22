Dijital İmza Platformu, 2023'te dünyaya açılacak

İmza teknolojilerini tek çatı altında toplayan Dijital İmza Platformu, 2023'te global pazara açılmaya hazırlanıyor. İki boyutlu imzanın global pazarda geçerli olması için AB eIDAS mevzuatına uyumluluğu tamamlayan platform, yıl sonuna kadar Tap&Sign adıyla İngiltere ve Azerbaycan'da ofis açacak.

Dijital dönüşüm alanında gelişmiş ürün ve hizmetler sunan DDTECH'in çatı şirketleri arasında yer alan Dijital İmza Platformu (DİP) yurt dışına açılıyor. DDTECH Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kulu, platformun Tap&Sign markasıyla yurt dışına açılması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bu kapsamda iki boyutlu imzanın yurtdışında geçerli bir imza yöntemi olarak kullanılması için gerekli olan AB eIDAS EUTL (Avrupa Birliği Güvenirlik Listesi) entegrasyonunu gerçekleştirdiklerinin altını çizen Kulu, “2023 içerisinde Tap&Sign geliştirilmelerini tamamlayarak yurtdışında pazarlama faaliyetlerine başlamayı planlıyoruz. İlk etapta İngiltere ve Azerbaycan ofislerimizi hayata geçireceğiz” diye konuştu.

İlk olarak 2015'te yurtdışındaki bir etkinlikte tanıştıkları biyometrik imza uygulamasını Türkiye'de 2016 yılında Şeker Yatırım'la hayata geçirdiklerini kaydeden Kulu, uygulamanın 2017 yılında Turkcell İletişim Merkezlerinde kullanılmaya başlandığını belirtti.

Yine 2017'de kendi kaynaklarıyla yerli biyometrik imza uygulamalarını geliştirdiklerini ifade eden Kulu, aynı yıl yerli versiyonun Turkcell Güvenli Dijital İmza (GDI) markası ile Turkcell müşterilerinin kullanımına sunulduğunu söyledi.

2018'de Turkcell ile birlikte ilk biyometrik imza satışını İGDAŞ'a yaptıklarını belirten Kulu, “İGDAŞ, tüm abonelik merkezlerinde Turkcell GDI ile abonelik sözleşmelerini dijitalleştirdi” dedi. Kulu, ardından Kuveyt Türk'ün tüm şubelerinde işlem dekontları, kasa kira sözleşmeleri ve çek defteri dokümanlarının Turkcell GDI ile imzalanmaya başlandığını hatırlattı.

Tüm imza türleri tek platformda

Biyometrik imza özelinde çok farklı sektörlerden birçok referansları bulunduğunu vurgulayan Kulu, 2019'da dijitalimza.com.tr adresi üzerinden tüm imza türlerini kapsayan, bulut tabanlı platformlarını hayata geçirdiklerini söyledi.

2020'de İngilizce desteğin eklenmesiyle DİP'in Mitsubishi gibi yurt dışı merkezli firmalara da hizmet vermeye başladığının altını çizen Kulu, 2022 yılında da biyometrik imzanın yeni sürümünü kullanıma sunduklarını ve DİP ile DİP Mobil'in yüzde 100 entegre çalışır hale getirildiğini kaydetti.