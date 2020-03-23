Dijital iş yerinde talep patlaması

Koronavirüs salgını evden çalışmaya başlanmasıyla birlikte dijital iş yeri platformlarında adeta talep patlamasına neden oldu. İş hayatının eve taşınması işverenler için zorunlu bir dijital dönüşümü gerektirirken, gerekli teknolojik altyapıya sahip olmayan kurumları ise zor günler beklediği belirtiliyor. Teknoloji şirketi PEAKUP COO'su Kadir Can Toprakçı, özellikle perakende ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmaların, dijital iş yeri platformlarına ve bu yöndeki hizmetlere olan taleplerinde çok kısa bir sürede yüzde 70 oranında artış olduğunu söyledi.

''Dijital iş yerine hızlı adapte olacağız, çalışma kültürümüz değişecek''

Türkiye'de çok sayıda firmanın evden çalışmaya başlamasını ve beraberinde getirdiği dijital iş yeri kavramını değerlendiren Kadir Can Toprakçı, ''Şu anda şirketler tarafından dijital işyeri kavramına olan ilgi ve talep büyük. Çünkü internet bağlantısı ve bilgisayarın evden çalışmak için tek başına yeterli donanım anlamına gelmediği görüldü. Sadece görevi nedeniyle dışarıdan çalışmak zorunda olan bir iki kişi ya da bir iki bölümden bahsetmiyoruz. Tüm şirket çalışanlarının dijital çalışma ortamına geçmesi birçok tedbiri ve alt yapı tedarikini ortaya çıkardı. Bu ortamda işverenlerin en büyük endişesi, çalışanlar arasındaki ekip birlikteliğinin ve iş süreçlerinin kopması, çalışan motivasyonunun düşmesi.Bu durum; özellikle dijital çalışma kültürüne alışık olmayan çalışanlar için zoraki bir dijital dönüşümü ve hızlı adaptasyonu beraberinde getirecek. Ancak çok yakında tüm şirketler dijital iş yeri kullanmaya başlayacaklar ve çalışma şekillerini salgın sonrasında da yenilemeye devam edecekler'' şeklinde konuştu.

''Perakende ve lojistik sektörü daha talepkar''

Özellikle perakende ve lojistik gibi sektörler başta olmak üzere imalat dahil tüm sektörlerden yoğun talep aldıklarını vurgulayan Toprakçı, ''Virüs salgını herkesi evinden çalışmaya yönlendirdikçe ekonominin devamlılığı açısından, ofisteymiş gibi odaklanmış bir şekilde çalışılmasını sağlamak, rutin iş süreçlerini devam ettirmek işverenler açısından oldukça önemli bir sorumluluk. Özellikle çok sayıda çalışanı, şubesi ve satış ağı olan, birden fazla ofise sahip firmalar dijital iş yeri platformuna yoğun ilgi gösteriyorlar. Velocity adını verdiğimiz, yazılımını Türk mühendislerin geliştirdiği dijital iş yeri platformumuza olan talep 3 günde yüzde 70 oranında arttı. Evden çalışan tüm satış ekibimiz bu konuda şirketleri bilgilendirmeye odaklandı. Bu taleplerin önümüzdeki günlerde daha da fazla yoğunlaşacağını öngörüyoruz'' ifadelerini kullandı.

Dijital işyeri platformuna koronavirüs etkisi

Dijital platformlar üzerinden işleri yürütmenin sanıldığının aksine daha kolay ve efektif olduğunu belirten Toprakçı, ''Şu anda evden çalışıyor olmak bize dijital platformlar üzerinden iş süreçlerimizi aksatmadan da ilerletebileceğimizi gösterdi. Bu aslında duruma alışık olmayan işverenler için de çalışanlar için de ilk aşama. Bundan sonraki süreçte her iki taraf da bu alanda kendisini daha çok geliştirecek, yeni talepler, yeni hizmetler ortaya çıkaracak. İş süreçlerimizi dijitalde yürütebiliyor olmak daha verimli çalışmamızı ve zamanımızı daha etkin kullanmamızı sağlıyor. Elbette her şeyde olduğu gibi bu durumun da negatif yanları var. İnsan kaynakları perspektifinden baktığımız zaman özellikle bizim gibi kültüre sahip çoğulcu toplumlarda çalışma motivasyonunu olumsuz etkilemekte. Ancak alışma süreci tamamlandığında, dijital işyerleri daha efektif ve verimli kullanılmaya başlanacak. Dijital iş yeri platformumuzu etkin olarak kullanan müşterilerimizden gelen talepler üzerine koronavirüs ile ilgili özel bir modül oluşturduk. Firmaların salgınla ilgili aldıkları tedbir ve kararları çalışanlarıyla paylaşmaları için özel bir uygulama kartı geliştirildi. Böylece alınan tüm önlemler, yeni uygulama prosedürleri ve değişen çalışma şartlarına dair bilgilendirmeler hızlıca yapılabiliyor.Bu yeni modül bir nevi online kriz masası görevini üstleniyor'' diye konuştu.