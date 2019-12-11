“Dijital medyanın kullanımı yüzde 70'leri aşacak!”

KONDA'nın araştırmasını değerlendiren Doç. Dr. Deniz Yengin, konvansiyonel medyanın yerini yeni medyanın aldığı, sürecin hızlandığını ifade ederek “Konvansiyonel medya kendini yenilemezse dijital medyanın kullanım oranı yüzde 70'lerin üzerine çıkacak” dedi.

KONDA Araştırma Şirketi'nin geçtiğimiz günlerde açıkladığı ve “Türkiye'nin yüzde 74'ü gazete okumuyor” başlığıyla basında yer bulan araştırma sonuçlarını değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Deniz Yengin, sonuçların, yeni medyanın konvansiyonel medyanın yerini alma sürecinin hızlandığını ifade etti. Yengin, “Konvansiyonel medya kendini yenilemezse dijital medya tüketimi ve kullanımı yüzde 70'leri aşacak” dedi.

“Haberlerin yüzde 30'u televizyondan takip edilmiyor”

“Rapor, toplumun büyük çoğunluğunun günümüz kitle iletişim araçlarının yerine dijital medyayı tercih ettiğini gösteriyor” diyen Yengin, “10 yıllık farkı incelediğimizde televizyon dizileri ve kadın programlarında izlenmenin arttığını, spor programlarının izlenmesinin ise düştüğünü görüyoruz. Özellikle haber tüketiminde sonuçlar son derece çarpıcı. Halkın yüzde 14'ü haberleri televizyondan takip etmiyor. Hatta haberleri takip edenlerin yüzde 30'u kesinlikle televizyondan haber takip etmiyorlar. Bu durumun, ana akım medyaya olan güvenle ilgili şüpheli duruşun televizyon haberlerinin izlenmesine bir yansıması olarak değerlendirilmesi mümkün. Hatta sosyal medyadan haber tüketiminin de buna vesile olduğu söylenebilir” diye konuştu.

“İnsanlar zaman kavramı olmayan ‘Dijital Yerli' oluyor”

Türkiye genelinde her 10 kişiden 8'inin internet kullandığını ifade eden Yengin, “Bankacılık işlemlerini internetten gerçekleştirenlerin oranı yüzde 16'dan yüzde 40'a yükselmiş durumda. Kuşakları karşılaştırmadan şunu ifade edebiliriz: Toplumda genel olarak bir ‘dijital yerlileşme' söz konusu. Dijitalin mekan ve zaman özgürlüğü, bireyi, standart yayın akışı ve prime-time alışkanlığından uzaklaştırıyor. Bununla beraber konvansiyonel medya yerini dijital medyaya bırakırken, dijital iletişim tüketimi de artıyor. Özellikle YouTube'un tüketicisi, ana akım medyaya karşı sunmuş olduğu alternatif yayınlarla yüzde 40'lara dayandı. Bu sayede dijital medya, birey için yeni bir arayış ve kaçış noktası olmayı başardı. Gelecekte; televizyon yayıncılığı kendini yenilemek zorunda kalacak. Aksi takdirde bireyin yayın akışını kendi belirlediği iletişim ortamlarının, yani dijital medyanın tüketimi yüzde 70'lerin üzerine çıkacak” ifadelerini kullandı.