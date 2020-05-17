Dijital ortamda "Veda Haccı Hutbeleri" sergisi

Her yıl Ramazan ayının manevi iklimine uygun olarak özel bir sergiye ev sahipliği yapan Yıldız Holding, bu sene "Hz. Peygamber'in (sav) Veda Haccı Hutbeleri Hat ve Tezhip Koleksiyonu"nu Türkiye Milli Kültür Vakfı (TMKV) iş birliğiyle dijital ortamda sanatseverlerle buluşturdu.

Yıldız Holding'in ev sahipliğinde hazırlanan dijital sergi, "Hz. Peygamber'in (sav) Veda Haccı Hutbeleri Hat ve Tezhip Koleksiyonu"nu Türkiye Milli Kültür Vakfı (TMKV) iş birliğiyle sanatseverlerle buluşturdu. Sergide dünyaca ünlü 37 hat ve 26 tezhip ustası tarafından Peygamberimiz'in Veda Hutbesi'nden seçilen metinlerin nakşedildiği eserler yer alıyor. Türkçe, İngilizce ve Arapça açıklamaların da yer aldığı sergideki eserler, ırk, renk ve sınıf üstünlüğünü reddederek insanlığa rehber olacak örnek bir eşitlik anlayışını tarihe kaydeden Veda Hutbesi'nin daha iyi anlaşılmasını amaçlıyor.

Dijital sergiyi www.vedahaccihutbeleri.org sitesinde 360 derece sanal turla ziyaret etmek mümkün. Aynı zamanda Yıldız Holding'in ve TMKV'nin sosyal medya hesaplarından da sergiye ulaşılabiliyor.