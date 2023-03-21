Dijital sigorta platformundan kasko müşterilerine araç muayene kampanyası

Dijital sigorta platformu sigortaladım.com, kasko sigorta poliçesini sigortaladım.com'dan yaptıran kullanıcılara araç muayene hizmetini ücretsiz olarak sunulacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada 6 bin TL üzerindeki tüm kasko alımlarında geçerli olan kampanya kapsamında kullanıcıların, TÜVTÜRK muayene istasyonlarında işlemlerini ücretsiz olarak yaptırabilecekleri bildirildi.

Kuruldukları günden bu yana bireysel ve kurumsal müşterileri için sigorta sektöründe başlattıkları uygulamalarla yeniliklere öncülük ettiklerini ve en yüksek kalitede müşteri deneyimi sunduklarını belirten sigortaladım.com Genel Müdür Yardımcısı Orçun Kızıltepe, “Tüm araç tiplerinin belli periyotlarla yaptırması zorunlu olan muayeneler hem araç sahipleri hem de araçlar için büyük önem taşıyor. 6.000 TL ve üzerinde kasko poliçesi alımlarını web sitemiz ve çağrı merkezimiz üzerinden satın alan kullanıcılarımıza araç muayenesini ücretsiz sağlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Tüm kampanyalarımızda olduğu gibi, bu kampanyamızda da kullanıcılarımızın hayatlarını kolaylaştırmaya ve kullanıcı odaklı hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz. 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak kampanya ile araç sahipleri, 81 ildeki tüm sabit ve gezici TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonlarında sadece plaka belirterek 1 yıl içinde muayene yaptırabilecek” dedi.