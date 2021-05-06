“Dijitalizm” temalı illüstrasyon yarışması sonuçlandı

'Dijitalizm' temalı tasarım festivali Tasarım Fest'21 kapsamında düzenlenen illüstrasyon yarışması sonuçlandı. ‘Dijitalizm: Sanat ve Tasarım Alanlarında Evrim' temasıyla düzenlenen yarışma, lise, önlisans ve lisans öğrencileri arasında gerçekleşti. Küresel salgın sürecinin, sanat ve tasarım alanlarındaki dijital yansımalarının göstergesi olmayı amaçlayan yarışmaya yoğun ilgi gösterildi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Tasarım Fest'21 kapsamında düzenlenen ‘Dijitalizm Temalı İllüstrasyon Yarışması' kapsamında fakülteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu yılki tasarım festivalinin, pandemi sebebiyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesi fikrine paralel olarak “Dijitalizm: Sanat ve Tasarım alanlarında dijital evrim” sloganıyla yola çıkan festival, hızla gelişen ve değişen teknolojinin oluşturduğu yeni dijital çağ kavramını sorgulatırken, güzel sanatlar alanlarının; teknoloji, sanat ve tasarım ilişkileri üçlemesini ele alıyor. Bu bağlamda Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Tasarım Festivali kapsamında düzenlemiş olduğu ve ‘Dijitalizm' kavramıyla şekillenen illüstrasyon yarışması, içinde bulunduğumuz süreci getirileri ve götürüleri ile yansıtmayı hedefliyor.”

Derece alan eserler online sergiyle ziyaretçilere açıldı

Prof. Dr. Güzin Şükran Ilıcak Aydınalp, Prof. Dr. İsmet Çavuşoğlu, Doç. Dr. Aysun Cançat, Doç. Dr. Metin Kuş, Doç. Dr. Erol Yıldır, Dr. Öğretim Üyesi Nuri Sezer, Dr. Öğretim Üyesi Zerrin Funda Ürük, Dr. Öğretim Üyesi Yaprak Özel, Dr. Öğretim Üyesi Melis Boyacı, Öğr. Gör. Tarık Babayiğit, Öğr. Gör. Nihal Ekici Demir, Öğr. Gör. İrem Fulya Özkan ve Öğr. Gör. Belgin İpek'in jüri üyeliğini yaptığı yarışmanın birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerinin yanı sıra iki farklı kategoriden de üçer adet mansiyon ödülünün kazananları üniversitenin web sitesi üzerinden duyuruldu.

Lise kategorisinden birincilik ödülü Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencisi Sare Onur'a, ikincilik ödülü Antalya Anadolu Lisesi öğrencisi Deniz Yıldız'a, üçüncülük ödülü Düzce Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Setenay Azra Boran'a verildi. Önlisans ve lisans kategorisinde ise birincilik ödülü İnönü Üniversitesi öğrencisi Şümeyra Ak''ın olurken, ikincilik ödülüne Erciyes Üniversitesi öğrencisi Dilek Yiyen ve İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencisi Ayberk Can Mavu layık görüldü. Dereceye giren ve çalışmaları sergilenmeye hak kazanan eserlerin, çevrimiçi düzenlenen sergiyle ziyaretçilere açıldığı bildirildi.