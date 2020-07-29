“Dijitalleşemeyen firmalar uluslararası pazarda yer bulamayacaklar”

Teknolojinin gelişimi ile birlikte aynı hızla iş hayatında dijitalleşmenin de arttığını söyleyen E-İhracat Türkiye Başkanı Mert Tanciğer, teknolojik akımlar ve iş yaşamındaki dijitalleşmeye uyum sağlamayan, sisteme ayak uyduramayan firmaların uluslararası pazarda kendilerine yer bulamayacaklarını kaydetti. Bu teknolojik dönüşümde e-ticaret ve e-ihracat'ın kilit öneme sahip olduğuna dikkat çekti. Tanciğer, dünyadaki büyük pazarların ticaretini dijitale dökemeyen firmalarla çalışmayı yakın zamanda keseceğini ifade etti.

“Birbirlerini tamamlıyor”

E-ticaret ile e-ihracatın birbirine bağlı olduğunu vurgulayan Tanciğer, şunları söyledi: "E-ticaret'i iyi yapan bir ülke e-ihracatı da doğal olarak çok iyi yapıyor. Amerika'nın Amazon'u ve Çin'in Alibaba' sı dünya genelinde en çok internetten alışveriş yapılan siteler. Çin'in Aliexpress'i Rusya'da bir numara, çünkü Rusya ve Çin'in stratejik yakınlıkları ve Çin sınırları içerinde yaşayan 300 bin civarında Rus vatandaşı Alibaba ve Aliexpress'in oldukça başarılı olmasını sağlıyor. Amazon ise Avrupa ülkelerinde talep görüyor."

“Payı yüzde 1 bile değil”

Çin'in dünyanın en büyük ihracatçısı olduğunu vurgulayan Mert Tanciğer, "Çin'in 2019'da dünya genelinde yaptığı ihracat 2.5 trilyon dolar civarındaydı. Bu rakamın yüzde 25'ini e-ihracat'le sağladı. Amerika'da ise 1 trilyon 650 milyar dolarlık ihracatın yüzde 15 gibi bir kısmını e-ihracat. Almanya'nın geçtiğimiz yıl dünya geneline yaptığı ihracat 1 trilyon 500 milyon dolar. Bu paranın yüzde 15'i e-ihracattan. Türkiye'nin 2019'da dünya geneline ihracatı 180 milyar 468 milyon dolar olurken, e-ihracat'ın bunun içindeki pay yüzde 1 bile değil" şeklinde konuştu.

Aile şirketlerindeki sorunlar engel oluyor

Türkiye'de e-ihracat'ın toplam ihracattaki payının düşük olmasında aile şirketlerinin işleyişindeki sorunlardan kaynaklandığına dikkat çeken Mert Tanciğer, şöyle devam etti: "Hala işin başında olan aile büyükleri genelde bu konulara çok sıcak bakmıyorlar. Bu işler için gerekli harcamaları ya da bütçeleri ayırmıyorlar. Yeni nesil olan çocuklar da bu işlere girmek için baba baskısının verdiği stres ile cesaret bulamıyorlar. Aralarında bu işlere ciddi bir sermaye yatırıp çok başarılı olanlarda var. Ama çok az."