Dijitalleşen milyonlarca belge 140 bin ağacı korudu

Kurulduğu günden bu yana sistemleri üzerinden 700 milyon e-dönüşüm belgesi ve 1.3 milyon seviyesinde raporlamanın iletildiği firma bu sayede 140 bin ağacın korunmasını sağladı.

Vergi teknolojileri alanında yazılımlar üreten, e-fatura, e-arşiv, e-irsaliye gibi ürünleri bulunan SNI firması hem Türkiye'nin hem de yurtdışındaki ülkelerin vergi mevzuatlarını takip ederek bu mevzuatlara uygun ürünler oluşturuyor ve firmalara sunuyor. 2006 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren firma 30'un üzerinde ülkede 700'den fazla firmaya hizmet veriyor. YTÜ Yıldız Teknopark firmaları arasında yer alan SNI, vergi mevzuatlarının hızla değiştiği günümüz iş dünyasında şirketlerin yasal yükümlülüklerini zamanında ve en az maliyetle yerine getirmelerine yönelik çözümler sunan bir teknoloji şirketi olmasının yanı sıra sıfır kağıdın kullanıldığı çevreci çözümlerle daha yeşil doğaya da katkı sağlamayı amaçlıyor.

“Dijital dönüşüm firmalar için hem getirileri hem zorlukları olan bir süreçti”

2014 yılından itibaren şirketlerin dijitalleşmeyi ön plana çıkararak bu konuya zaman ve bütçe ayırmaya başladıklarını belirten SNI İş Geliştirme Müdürü Ferhat Tokmak, “Dijitalleşmenin getirileri fazla olduğu gibi zorlayıcı faktörleri de oldu. Devlet tarafından getirilen vergi mevzuatları firmalara bazı yenilikler getirdi. Firmanın içinde veya dışında dolaşan evrakın dijitalleşmesi devlet tarafından da istenen ve zorunlu hale getirilen bir uygulamaydı. 2016-17 yıllarına gelindiğinde bu uygulama dünyada da yaygınlaşmaya başladı.” dedi.

“E-dönüşüme dahil olan firma sayısı 600 binlere çıkmış durumda”

Türkiye'de e-dönüşüm mevzuatlarının 2014 yılında başladığını ifade eden Tokmak, 20 bin firmayla başlanan bu süreçte bugün 600 bin firmanın sisteme dahil olduğunu belirtti. Türkiye'de Gelir İdaresi Başkanlığı'nın uyguladığı bir mevzuat olduğunu dile getiren Tokmak, “Cirosal anlamda her yıl katılmanın aşağı doğru genişlediği bir uygulamadan bahsediyoruz. İlk yıllarda 25 milyon TL cirodan bahsederken şu anda bu rakam 3 milyon TL'ye kadar düştü. Böylece firma sayısı arttı. Dünyada ise durum şöyle; özellikle geçtiğimiz yıllarda Avrupa Komisyonu'nun yayınladığı raporlarda toplanması gereken vergi ile toplam vergi arasında yaklaşık yüzde 10-11 gibi bir açık bulunduğu açıklandı. Bu 160 milyon euro seviyesinde bir rakama denk geliyor. (2020 yılının verilerine göre) Şu anda hem Avrupa'da hem ABD'de verginin dijitalleşmesi ön plana çıkmış durumda” diye konuştu.

İki yılda yüzde 50'ye yakın büyüme

Dijital bir yapı üzerine kurulu oldukları için pandemi döneminde yaşanan sıkıntılardan çok fazla etkilenmediklerini belirten Ferhat Tokmak, “Devletler vergi mevzuatlarını yaygınlaştırarak firmalardan, raporlarını evlerindeyken de ofislerindeyken de dijital bir şekilde almanın faydasını gördü. Bizim normalde yıllık 300 civarı olan proje sayımız pandemiye rağmen 200'e yakın bir seviyede devam etti. 2020'den bu yana firmamızın rakamlarına baktığımızda pandemi koşullarına rağmen her yıl yüzde 50'ye yakın büyüme sağladık” dedi.

Dijitalleşen evraklar 140 bin ağacı korudu

E-dönüşüm süreçlerinin hem ülkemizdeki hem dünyadaki karbon ayak izini azaltmak adına önemli bir adım olduğunu dile getiren Ferhat Tokmak, kuruldukları günden bu yana SNI sistemleri üzerinden 700 milyon e-dönüşüm belgesinin ve 1.3 milyon seviyesinde raporlamanın iletildiğini ve bu sayede 140 bin ağacın korunduğunu vurguladı. Tokmak ayrıca, bu dönüşüme katılan firma sayısının artmasıyla maddi ve manevi anlamda çok daha büyük kazançlar sağlanacağının da altını çizdi.

2018'de en fazla ihracat yapan ikinci yazılım firması

Mevcut firmalarının memnuniyet seviyesini en üst düzeyde tutabilmenin öncelikleri olduğunu ifade eden Ferhat Tokmak, bir yandan da ülkelerin genişleyen vergi mevzuatları karşısında yeni ürünler geliştirdiklerini dile getirdi. Oluşturulan ürünlerle hem kullanıcı sayılarını arttırdıklarını hem de kadrolarını genişlettiklerini belirten Tokmak, son dönemde hizmet verdikleri ülke sayısını yaklaşık yüzde 40 arttırdıklarını söyledi. 2018 yılında tüm teknopark firmalar arasında en fazla ihracat yapan ikinci firma olma başarısını da elde eden SNI firmasının yeni dönem hedefini “İhracat çerçevesini genişletmek” olarak açıklayan Ferhat Tokmak, “Firma içindeki istihdam sayımızı arttırmak da bir diğer hedefimiz” dedi. 3 kişi olarak başladıkları yolda bugün 150'yi aşan çalışanı bulunan SNI firmasında mevcut kadronun yüzde 10-15'ini yeni mezunlar oluştururken işe alımlarda kadın-erkek eşitliğine de ayrıca özen gösteriliyor.

“Teknopark'a değer katan bir firma olmak istiyoruz”

2014 yılından bu yana YTÜ Yıldız Teknopark'ta faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getiren Ferhat Tokmak, “O günden bu yana kadromuz üç katına çıktı. Burada bulunmak hedeflediğimiz kitleye ulaşmak için önemli. Aynı zamanda buraya değer katacak bir firma da olmak istiyoruz. HİB (Hizmet İhracatçıları Birliği) tarafından oluşturulan, 2020 Yılı Hizmet İhracatının Şampiyonları listesinde yazılım ve bilişim hizmetleri kategorisinde 7. olduk. Bu yıl YTÜ Yıldız Teknopark tarafından yapılan Segmentasyon Projesi çerçevesinde verilen ödüllerden ‘En Kurumsal Firma' kategorisinde ödül aldık. Bunlar hem değer katmak hem de örnek bir firma olmak adına bizim için önemli” diyerek sözlerini noktaladı.