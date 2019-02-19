Dijitalleşme yolunda Türkiye'de yeni bir ilke imza atıldı

Bilgi toplumuna dönüşüm yolunda önemli çalışmalar yürüten Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) ile gelişmiş analitik ve yapay zekada dünya liderlerinden SAS, "Türkiye dijital zekasıyla kalkınacak" sloganıyla Dijital Teknoloji Geliştiriciler projesi kapsamındaki işbirliklerini duyurdular.

TBV ile SAS yaptıkları işbirliği ile sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde; "Türkiye dijital zekasıyla kalkınacak" sloganıyla 'Dijital Teknoloji Geliştiriciler' projesi kapsamında işbirliği yapacaklarını duyurdular. Düzenlenen toplantıda SAS Genel Müdürü Tayfun Topkoç, "Dünyada veri bilimci sayısı çok fazla, bu yüzden ülkemizde veri bilimci yetiştirmek çok önemli" dedi.

Türkiye'nin kurumlara ve şirketlere dijital değişim yolculuğunun ilk adımında, ihtiyaç duyulan veri tabanlı platformları ve çözümleri sağladıklarını ifade eden, Topkoç, "AR-GE'ye büyük yatırımlar yapıyor ve sürekli inovasyon diyoruz. SAS'ın global vizyonu ve sahip olduğu derin bilgisini Türkiye'nin gelişmesine katkı sunmak üzere paylaşmak istiyoruz. Çünkü Türkiye'nin daha refah bir ülke haline gelmesi ve rekabette öne çıkması için şimdinin ve geleceğin ihtiyacı olan, teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan yeni meslek alanlarında yetişmiş insan açığının bir an önce kapatılması gerektiğine inanıyoruz. Biz TBV ile Türkiye'nin dijitalleşme sürecini hızlandırmak ve geleceğin dijital ekonomisinde oyun kurucu olmasını sağlamak için veri bilimi, analitik, yazılım ve programlama gibi alanlarda yeterliliğe sahip dijital teknoloji geliştirici yetiştirmemiz gerektiğini söylüyoruz. Bu kapsamda birlikte başlattığımız 'Dijital Teknoloji Geliştiriciler' projesi ile SAS'ın hali hazırda Boğaziçi ve Sabancı üniversiteleri başta olmak üzere Türkiye'nin önemli eğitim kurumları ile paylaştığı bilgi birikimini daha fazla kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşümünü desteklemek ana misyonu ile gerçekleştirdikleri işbirliklerine bir yenisini eklemekten memnuniyet duyduklarını belirten TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, "SAS ile 2023 yılına dek, veri bilimi, yazılım programı geliştirme, bulut bilişim ve genç yetenekler ana başlıkları altında dijital teknoloji geliştirecek yeteneklerin yetiştirilmesi vizyonuyla gerçekleştirmeyi planladığımız projelerle dijital dönüşümün hayatımıza katacağı yeni işlere hazırlanılmasını destekleyeceğiz. Nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi çalışmalarına hiç beklemeden başlanılması gerekiyor. Üniversiteler, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yürütülecek çalışmamızın etkin ve kapsayıcı olması çok önem taşıyor” açıklamalarında bulundu.

Veri analitiğine yatırım yapan kurumların rakiplerine oranla büyüme hızı ve maliyet anlamında belirgin avantajlara sahip olduğunu, veri analitiği konusunda en büyük ihtiyaçların başında bu alanda yetkin yetişmiş insan gücü geldiğini aktaran Boğaziçi Üniversitesi Analitik ve İçgörü Araştırma Merkezi Direktörü Hüseyin Sami Karaca, "Boğaziçi Üniversitesi ve Analitik ve İçgörü Araştırma Merkezi (AIM) olarak, teknolojik altyapısı ve tecrübesiyle bizlere destek olan SAS'ın işbirliğiyle yürüttüğümüz çalışmalar ve eğitim programları sayesinde veri bilimi ve analitik uygulamalara olan ihtiyacın karşılanmasına ve veriye dayalı yenilikçi büyüme yöntemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunuyoruz" dedi.

Üniversite olarak Türkiye'nin dünyadaki teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmesi ve geleceğin yapay zeka yöntem ve uygulamalarını hem üreten hem de aktif kullanan veri bilimci bir nesli yetiştirebilmek için farklı seviyelerde çeşitli eğitim ve araştırma programları başlattıklarını söyleyen Sabancı Üniversitesi Davranış Analitiği ve Görselleştirme Laboratuvarı Direktörü Prof. Dr. Burçin Bozkaya, "SAS sunduğu altyapı ve yazılım uygulamaları ile bu programları başarıyla yürütmemize ve bu iş gücünü yetiştirmemize büyük imkan sağlıyor. SAS desteği sayesinde yetiştirdiğimiz genç beyinler dünya çapında projelere katkıda bulunabilecek bir donanım ile mezun oluyor ve iş dünyasına katılıyorlar" şeklinde konuştu.

Dijital Teknoloji Geliştiriciler kimler olacak?

Proje kapsamında ilk olarak üniversite mezunu profesyonellere ulaşılması hedefleniyor. Yeni mezun olmuş gençler, birkaç yıllık tecrübesi olan ve kendisini geliştirmek isteyenler veya kariyer değişikliği yapmak isteyenler bu eğitimlerden faydalanarak, yepyeni ve başarılı bir kariyer yolculuğuna adım atabilecekler. Buna paralel olarak ikinci hedef kitleyi hali hazırda üniversitede eğitim alan gençler oluşturuyor. Henüz kariyer yolculuğunun başında olan gençler bu eğitimler sayesinde bir adım öne çıkabilecek. Son olarak, ilk ve orta öğretim kurumlarındaki öğrencilere de ulaşmak hedefler arasında yer alıyor. Geleceğin dijital dünyasına çok erken yaşlardan itibaren hazırlanmak gerektiğinden, bu gruba yönelik eğitimler ayrı bir önem taşıyor. Çekirdekten dijital yetilerini geliştiren çocukların ülkenin geleceği için daha fazla katkı yapacağı öngörülüyor.