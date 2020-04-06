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Dilan Çıtak Tatlıses koronavirüse yakalandı

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını açıkladı.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını açıkladı.


Sevgilisi Levent Dörter'in ardından kendisi de koronavirüse yakalanan Dilan Çıtak Tatlıses, testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. O açıklamada, “Eklem ağrıları tat ve duyu kaybı şikayetlerim üzerine yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır” ifadeleri yer aldı.

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