Dilara Uralp Barcelona'da ikinci oldu

Olimpik milli sporcu Dilara Uralp, İspanya'nın Barcelona şehrinde katıldığı Campeonato De Espana De Windsurf 2021 Kadınlar kategorisinde ikinciliği elde etti.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlıklarını sürdüren olimpik milli sporcu Dilara Uralp İspanya'da katıldığı Campeonato De Espana De Windsurf 2021 Kadınlar kategorisinde ikinciliği elde etti.

49 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda Dilara Uralp Genel kategorisinde ise 18. sırada yer aldı.