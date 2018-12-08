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Dilara Yıldız dünya şampiyonluğuna vuracak

SINGEN-WMC I-1 Muay-Thai Dünya Şampiyonluğu için 11 Aralık Salı günü ringe çıkacak olan Dilara Yıldız, çalışmalarının sonuna geldi.


Hong Kong'daki dev salonda eldiven giyecek olan Dilara Yıldız'ın antrenörü ve Türk dostu Ralf Hasenohr, sekiz haftadan beri büyük bir tempo içerisinde çalıştıklarını vurgulayarak, "Thai-Boks Kulüp Singen sporcusu olarak çok büyük mücadeleler veren Dilara, daha önce de başta Avrupa şampiyonluğu olmak üzere çok sayıda şampiyonluk yaşadı. Ancak bu karşılaşma bizim için kader maçı niteliğindedir. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.


Dövüş sporları yazarı Vedat Alyaz, Türk gençlerinin dünya ringlerinde tarih yazmaya devam ettiğini belirterek, "Dilara çok kaliteli bir yeni jenerasyon sporcularımızdan birisidir. Antrenörü Ralf Hasenohr'da Avrupa'nın en iyi promotör ve antrenörüdür. Özellikle Türk gençlerine çok sayıda şans verdi. Ümit Demirörs, Dilek Ateş gibi çok sayıda gencimizi dünya ringlerine kazandırdı. Şu anda yetiştirmekte olduğu sporcular da bulunmaktadır. Dilara'nın kazanacağına olan inancımız tamdır" dedi.

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