İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dilek Hemşire için görev yaptığı hastanede tören düzenleniyor

Yeni tip korona virüse yakalanan ve 34 haftalık bebeği sezeryanla alınan hemşire Dilek Akçabelen dün vefat etmişti.

Dilek Hemşire için görev yaptığı Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenleniyor.



Yeni tip korona virüse yakalanan ve 34 haftalık bebeği sezeryanla alınan hemşire Dilek Akçabelen'in vefat ettiğini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu. Dilek hemşire için görev yaptığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenleniyor. Törende Dilek hemşirenin yakınları, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı. Törene katılan çok sayıda kişinin maske taktığı da görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.