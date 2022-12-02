DİMES, gençleri iletişimin odağına alıyor

Yeni “Tadına Düştük” kampanyası, Z kuşağının oyunculuk, spor, sosyal medya, müzik gibi farklı alanlarda başarı sağlayan isimlerini bir araya getiriyor.

Türkiye'nin önde gelen içecek markalarından DİMES, gençlere yönelik hayata geçirdiği kampanyalarını sürdürüyor. Gençlerin kendilerini ifade edebilecekleri platformlar oluşturmayı ve gençlere bu platformlarda arkadaşları olarak eşlik etmeyi amaçlayan marka, bu kapsamda “Tadına Düştük” kampanyasını başlattı. Kampanya, packshot'ında ürün yerine Z kuşağına yer verilen reklam filmi ve özel şarkısıyla öne çıkıyor. Markanın, Smoothie ve Milkshake içeceklerinin genç tüketicilerin tercihleriyle belirlenip üretilmesiyle başarılı sonuçlar elde ettiği belirtildi.

57 milyon izlenme

Kampanyanın manifesto ve reklam filmlerinin toplamda 57 milyon izlenmeye ulaştığını söyleyen DİMES Yurtiçi Pazarlama Grup Müdürü Merve Keten, “Kökleriyle bağını koparmadan geleceği yakalayabilen bir markayız. Yenilikçi ürünlere ve gençlerle iletişime, yani geleceğe ve marka sürdürülebilirliğine yatırım yapıyoruz. Gençlere bir şeyler anlatmaya çalışmak yerine, onların yanında olup onları dinlemeye, onlarla aynı dili konuşmaya odaklanıyoruz. Gençlerle dijital sosyalleşme ve iletişim platformlarında milyonlarca izlenmeye ulaşan, yüzbinlerce yorum alan bir markayız. 1 milyon kişiye ulaşan bir FAM komünitesine sahibiz. İngilizce family, yani aileden gelen FAM, bir takipçi ilişkisini değil, bir aile, arkadaşlık ilişkisini simgeliyor ve biz bu çok özel bağı samimi bir şekilde kurabiliyoruz. Bu bağın gücüyle oluşturmak istediğimiz, geleceği şekillendirecek gençler ve onların dilinden konuşabilen herkesle birlikte oluşturup, genişletmek istediğimiz gençlik platformunun temel adımı olan Tadına Düştük Manifesto ve reklam filmlerimiz, toplamda 57 milyon izlenmeye ulaştı. Bir DİMES geleneği olarak, set süreçlerinde yaşadığımız heyecana, kamera arkası görüntülerimizle FAM'lerimizi de dahil ettik ve kampanyanın başından itibaren paylaşılan tüm içerikler 55 milyon organik izlenmeye ulaştı” şeklinde konuştu.

İki aşamalı kampanya

Kampanyanın iki temel aşamayla oluşturulduğunu söyleyen Merve Keten, “İlk adımda, yazın yeni Smoothie ve Milkshake lezzetlerinin tüketicimize sorduk, YazınLezzeti etiketini, seçtiklerini ürünlerin etiketiyle birlikte kullanıp, pankart açarak istedikleri ürünü yazı ile yazmalarını istedik, gelecek cevaplarda en fazla istenen tatları üreteceğimiz sözünü verdik. Etkinlikler düzenledik, gençlere saha da ulaştık, onlara yazın lezzetlerini sorduk. Sonrasında gençlere sözümüzü tuttuk, onların en çok istediği lezzetleri, Karamelli Milkshake ve Karpuzlu Smoothie'yi ürettik. Tüketicimize hangi Smoothie ve Milkshake lezzetlerini istediklerini sorduğumuz ilk andan başlayarak, sosyal medyada TadınaDüştük etiketi ile 71,2 milyon izlenme elde ettik” dedi.

Keten, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kampanyamız, Z kuşağının kullandığı ‘düşeriz' kelimesi çevresinde şekilleniyor. Yaptığımız araştırmalar, 'düşeriz' kelimesinin gençler arasında anlık keyfe, heyecana, güce ulaşmak anlamında oldukça güçlü anlaşıldığını ortaya koydu. Yine araştırmalarımızda gördük ki 'düşeriz', daha ileri yaştakilerin de sempatik bulduğu bir kelime. Kampanyamızı hazırlarken düşeriz kelimesi ve diğer söylemler için yaptığımız araştırmalar, bu sözlerin gençlerin kendilerini ve kendi kuşaklarını ifade etmeleriyle örtüştüğünü gösterdi. Kampanya kurgumuzda, önce bu manifesto filmimizi, DİMES Club video paylaşım platformu kanalında gösterime aldık. Manifesto filmimizden yola çıkarak TV ve dijital platformlar için hazırlanan filmimiz ise, 7 Eylül itibariyle geniş bir planlama ile yayına girdi. Filmimiz birlikteliğin, birbirine düşmeden hayatın tadına düşmenin güzelliğini de vurguluyor; çünkü gençler kendilerini böyle ifade ediyor. Manifesto filminde kendilerini ifade eden gençlere, arkadaş gibi gördükleri yenilikçi Smoothie ve Milkshake ürünlerimiz eşlik ediyor. Filmde yer alan isimler, ilk kez bir araya geldiler ve birlikte çok güzel oldular.”

"Yüksek etkileşim aldı, en çok konuşulan gıda markası oldu"

Kampanya ve iş birlikleri ile sosyal medyada güçlü bir etkileşim elde ettiklerini de sözlerine ekleyen Keten, “Sosyal medyada tadınadüştük, dimesiçiyoruz gibi etiketlerle yapılan paylaşımlarla yüzbinlerce tweet atıldı, 5 kez trend topic olduk, 15 milyon kişiye eriştik. Sosyal medya hesaplarımızda toplam takipçi sayımızda 50 binin üzerinde artış oldu. Gençleri iletişimin odağına almak için, klasik monolog ve diyalog anlatımlarının ötesine geçip, eşitler arasında bir sohbetin eşlikçisi olabilmek gerekiyor. Kampanyamızla DİMES hakkında pozitif konuşmalar 5 kat artış gösterdi. Bunun yanı sıra, yılın 3'üncü çeyreğinde video paylaşım platformunda en çok izlenen reklamlar sıralamasında birinci sırada yer aldık; 19 Ağustos-16 Eylül döneminde sosyal medyada gıda sektörünün en çok konuşulan markası olduk” dedi.

"Pazar payı daha da arttı, ürünlerin liderliği daha da güçlendi"

Smoothie ve Milkshake'in, ilk günden beri kategorilerinde açık ara lider ürünler olduğunu vurgulayan Keten, “Kampanyamızın satışlarımıza da büyük etkisi oldu. Kendi seçtiği ürünlerin üretildiğini gören Z kuşağının etkisi, raflara yansıdı. Milkshake yüzde 52, Smoothie yüzde 69 pazar payı ile liderliğini daha da güçlendirdi. Başarılı sonuçlar elde etmek çok güzel ama en güzeli, gençlerin arkadaşı marka olabilmek ve bizi arkadaş olarak gören gençlerle beraber trend biziz diyebilmek. Tadına Düştük, aslında bir gençlik platformunun temelini oluşturuyor; bu platformu daha da genişletecek yeni adımları, yeni sürprizleri planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Z kuşağı manifesto filminde

Kampanyanın ikinci adımında, Z kuşağının oyunculuk, spor, sosyal medya, müzik gibi farklı alanlarda başarı sağlayan isimlerini bir araya getiren bir manifesto filmi hazırlandığını söyleyen Keten, “Kendi hayatlarında dinamikleri değiştirmiş ve kendini hayata kabul ettirmiş genç isimlerin yer aldığı manifesto ve reklam filmlerimiz, Packshot'ında bir ürün yerine Z kuşağına ithafen bir Z ikonu ile kapanıyor” dedi.

Kampanya; Onur Seyit Yaran, Nisa Bölükbaşı, Güneş Taşkıran, Cemre Solmaz, Zeynep Buse Korkmaz ve Koray Albayrak gibi genç kuşağın başarılı ve ünlü isimlerini bir araya getiriyor. Güneş ve Eza (Koray Albayrak), kampanya ve manifesto filmi için, tamamen kendi sözleriyle, Z kuşağının hayata bakışını yansıttıkları özel bir şarkı hazırladı.