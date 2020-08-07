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Dimitris Itoudis, korona virüse yakalandı

Rus temsilcisi CSKA Moskova’nın Başantrenörü Dimitris Itoudis’in korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Rus temsilcisi CSKA Moskova'nın Başantrenörü Dimitris Itoudis'in korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.


CSKA Moskova'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Başantrenörü Dimitris Itoudis'in korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Yunan başantrenörün Atina'daki evinde karantinaya alındığı ve hastaneye gerek olmadığı ifade edildi. 49 yaşındaki çalıştırıcının hazırlık kampının ilk kısmında takımın başında olamayacağı da duyuruldu.


Anadolu Efes, Itoudis için geçmiş olsun mesajı yayımlayarak, "Turkish Airlines EuroLeague takımlarından CSKA Moskova'nın Başantrenörü Dimitris Itoudis'in Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Sayın Itoudis'e ve Covid-19 ile mücadele eden herkese acil şifalar dileriz" ifadelerini kullandı.

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