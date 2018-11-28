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Dinamo Zagreb yağmur altında çalıştı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5.

maçında Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Dinamo Zagreb, son antrenmanını yağmur altında yaptı.


UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda lider durumda bulunan Dinamo Zagreb, yarın oynayacakları Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı. Ülker Stadyumu'nda Teknik Direktör Nenad Bjelika yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı. Yoğun yağmur altında yapılan idman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Fenerbahçe maçının son taktik provası yapıldı.

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