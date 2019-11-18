'Dipsiz Kuyu' şiir kitabı raflardaki yerini aldı

Mülkiye Müfettişi Mustafa Akgül, görev yaptığı ilçelerde kaleme aldığı ikinci şiir kitabı 'Dipsiz Kuyu' raflardaki yerini aldı.

Mülkiye Müfettişi Mustafa Akgül'ün, uzun yıllar Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kaymakamlık görev yaptığı ilçelerde kaleme aldığı ikinci şiir kitabı 'Dipsiz Kuyu' Motto Yayınevi'nden çıktı. Akgül'ün, görev yaptığı ilçelerde kaleme aldığı kitap, 100 şiirden oluşuyor.

Mustafa Akgül kimdir?

18 Ocak 1979 tarihinde Kahramanmaraş' ta doğdu. İlköğretimini ve ortaöğretimini Kahramanmaraş'ta tamamladı. 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden oldu. 2003-2004 yılları arasında Kahramanmaraş Aslanbey Vergi Dairesi Müdürlüğünde görev yaptı. 2005 yılında Bursa Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başlayan Mustafa Akgül, Sinop Saraydüzü ve Ordu Korgan Kaymakam vekillikleri yaptı. 2007 yılında İngiltere Southampton Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü'nde 'Demokrasi ve Vatandaşlık' alanında yüksek lisans yaptı.

92'nci dönem Kaymakamlık kursundan sonra Kütahya ili Aslanapa ilçesine atandı. 2011-2013 yılları arsında Şırnak ili Güçlü konak Kaymakamlığı, 2013-2015 yılları arasında Şırnak Vali Yardımcılığı 2015-2017 yılları arası İzmir Kiraz Kaymakamlığı görevlerini yürüttü. 20 Ağustos 2017'de yayınlanan Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Ahlat Kaymakamlığına atanmış olup halen görevine devam etmektedir.

Ayrıca 6 Eylül 2017 tarihinde Bitlis İli Ahlat İlçesi Ovakışla Belde Belediye Başkanlığına kayyum olarak atanarak Ovakışla Belediye Başkanlığı görevini de yürütmüştür. 07 Ağustos 2019 sayılı kararnameyle mülkiye müfettişi olarak atanmıştır.