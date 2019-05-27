Dirar ve Belhanda Milli takıma davet edildi

Fas Milli Takımı'nın 21 Haziran - 19 Temmuz tarihleri arasında Mısır'da gerçekleşecek olan Afrika Uluslar Kupası kadrosu açıklandı. Açıklanan 27 kişilik kadroya, Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Younes Belhanda ile Fenerbahçe forması giyen Nabil Dirar da davet edildi.

Dirar Fas Mili takımıyla 36 maçta mücadele edip 3 gol atarken Belhanda ise 50 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.