Directed By Women Turkey 2022 başvuruları devam ediyor

üncü kez seyirciyle buluşacak.

Uluslararası ve ulusal düzeyde kadın kısa film yönetmenlerini ve filmlerini İstanbul'da bir araya getirecek olan festival , 15,16,17,18 Eylül 2022 tarihlerinde Kadıköy Belediyesi desteğiyle, Yeldeğirmeni Sanat Merkezinde gerçekleşecek.

Bu sene Sinemacı Kadınlar Derneği işbirliğiyle dördüncüsü gerçekleşecek olan festivalde; Ulusal, Uluslararası, Belgesel ve Genç Bakış kategorilerinde filmler, sektörel söyleşi ve atölyeler, özel gösterim seçkileri yer alacak. Her kategoride seçilecek bir filme en iyi film ödülü verilecek.

Türkiye'de, kadın kısa film yönetmenlerine yönelik ilk uluslararası festival olan Directed By Women Turkey, kısa film alanında kadınların üretim süreçlerini desteklemeye, üretimlerini teşvik etmeye ve farklı ülkelerden kadın yönetmenlerin arasındaki kültürel ve sanatsal etkileşimi zenginleştirmeye, kadın sinemacıların emekleriyle , hikayeleriyle onurlandırdığı bir film şenliği olmaya devam ediyor.

Festivale son başvuru tarihi, 20 Temmuz 2022. Başvurular Filmfreeway üzerinden kabul ediliyor. Başvuru için; filmfreeway.com/DirectedByWomenTurkey adresine girilebilir.