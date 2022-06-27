İhlas Haber Ajansı

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Direksiyon hakimiyetini kaybeden 2 sürücü ağaçları devirerek karşı şeride uçtu

Bahçelievler’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önde seyir halinde olan araca çarptı.

Bahçelievler'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önde seyir halinde olan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar refüjde bulunan ağaçları devirerek karşı şeride geçti.


Bahçelievler Değirmenbahçe Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 2 araç ağaçları devirip karşı şeride uçtu. İddiaya göre, 34 JOC 24 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek 48 AC 498 plakalı araca çarptı. Kaza sonrası araçlar refüjde bulunan ağaçları devirerek karşı şeride geçti. Olayda sürücüler şans eseri yara almadan kurtuldu. Refüjde bulunan ağaçlar ise, çarpmanın etkisiyle devrildi. Yaklaşık 1 saat cadde üzerine yoğun trafik oluştu. Çekicilerin kaza yapan araçları götürmesiyle trafik normale döndü.

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