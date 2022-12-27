Direksiyon sınavını geçemeyince ehliyetsiz araç kullanıp drift attı

Küçükçekmece'de, ehliyet sınavını geçemeyen sürücü adayı, geldiği aracıyla sınav yerinde drift attı. Diğer adayları tehlikeye atması tepki çekerken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 25 Aralık Pazar günü Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki sürücü adayları eğitim güzergahında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü adayı, sınavı geçemedi. Bunun üzerine ehliyetsiz kullandığı kendi aracıyla adayların bulunduğu yolda drift atmaya başladı. Hem sürücüleri hem de o sırada sınavda olan sürücü adaylarını tehlikeye attı. Duruma tepki gösteren eğitim hocaları plakasını alarak polise bildirdi. Şahsın tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

“Sınavdan kalınca da burada arabasıyla drift atmaya kalktı”

Şahsın sınavı geçemediği için kendi aracını ehliyetsiz kullandığını anlatan direksiyon eğitim hocası Emrah Bozkurt, “Pazar günü bizim burada direksiyon sınavımız vardı. Biz de orada görevliydik. Ben usta öğreticiyim. Duyduğumuza göre arkadaş sınavdan kalmış. Sınavdan kalınca da burada arabasıyla drift atmaya kalktı. Burada sınav günü insanlar var, araçlar var. Ondan dolayı da bayağı tehlike arz etti. Hatta bir tane araca vurmaktan son anda kurtuldu. Daha sonra da olay yerinen kaçtı. Özel aracıymış daha doğrusu, ehliyetsiz kullanıyordu. Ehliyeti yok bildiğimiz kadarıyla” dedi.

Sürücü adaylarına yönelik anlayış gösterilmediğini anlatan Bozkurt, “Eğitim alanındaki sorunumuz, insanların empati yapmasını istiyoruz. Sonuçta herkes, bütün insanlar bu yoldan geçti. Kimse anasının karnında ehliyet almadı, arabayı öğrenmedi. Mesela bizim hem eğitim olarak, hem sınav olarak alanımız burası, başka bir yerimiz yok. Özellikle mesela akşam vakitlerinde, okullardan dolayı buralar çok yoğun oluyor. Yoğun olduğu için de biz burada eğitim yapıyoruz, sınav yapıyoruz

ona rağmen bizim eğitim aracı aracımıza olması görmelerine rağmen işte hakaret ediyorlar. Kimisi küfür ediyor. Aracını üstümüze kıranlar var. İşte önümüzde ani fren yapmaya kalkanlar var. Bizi çok zorluk çıkartıyorlar. Yani insanlarımızdan biraz empati yapmasını istiyoruz. Kurallara riayet etmesini istiyoruz” diye konuştu.

“Hemen hemen her gün burada kaza yaşanmakta”

Burada sık sık kazaların olduğunu anlatan ve trafiğin hızını kesecek güvenlik önlemi istediklerini belirten direksiyon eğitmeni Yasemin Gören, “Burada biz akıcı trafikte direksiyon eğitimi vermeye çalışıyoruz. Akıcı trafikte gördüğünüz, gibi yoğun bir trafik içerisinde. Daha önce direksiyon koltuğuna hiç oturmamış, sıfır deneyimli adaylara sıfırdan araç sürmeyi öğretmeye çalışıyoruz. Ve bununla alakalı bizim burada koruyucu güvenlik açısından hiçbir şey yok. Canımız tamamen tehlikede. Herhangi bir hız kesici, kasis yok, mesela adaylara burada geri geri yaptırıyoruz. Karayolu'nda ani fren yaptırıyoruz. Fakat hiçbir güvenliğimiz yok. Bununla alakalı hemen hemen her gün burada kaza yaşanmakta” şeklinde konuştu.

Öte yandan olayın yaşandığı yerde 30 Ocak tarihinde alkollü şahsın kullandığı aracın kaza yapması sonucu sürücü kursu eğitmeni Kader Demirkol'un hayatını kaybettiği akıllara geldi.