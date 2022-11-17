‘Diriliş Şairi' Karakoç Esenler'de anıldı

yılında Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen panelde anıldı.

Esenler Belediyesi, ‘Diriliş Şairi' olarak tanınan, milli ve manevi değerlerden beslenerek zihin dünyalarında derin izler bırakan şair ve mütefekkir Sezai Karakoç'u vefatının 1. yıl dönümünde ‘Dirilişin Mimarı Sezai Karakoç' adlı panelle andı. Dr. Hasan Taşçı moderatörlüğünde gerçekleşecek panele, Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, Dr. Alim Kahraman ve Osman Koca konuşmacı olarak katıldı. Şair ve yazarlar Özcan Ünlü ile Şakir Kurtulmuş, Karakoç'un en sevilen şiirlerini seslendirdi. Panele çok sayıda vatandaş da katıldı.