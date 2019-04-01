Diş çekimleri çene yapısını bozabilir

Diş çekimlerinin hiç istemeseler de bazen mecbur kalıp gerçekleştirdikleri bir tedavi olduğunu anlatan Diş Hekimi Mahmut Genç, “Bir diş kök seviyesinden kırılmış veya diş eti probleminden kaynaklı sallanıyorsa, etrafında kist var ise çekimi kaçınılmaz olabiliyor. Sağlığını kaybetmiş bir dişi tedavi şartlarını zorlayarak ağızda tutmak ilk amacımız oluyor. Çeşitli sebepler ile çekilen bir dişin yerini doldurulması gerekir. Çekim ile birlikte belli bir denge içerisinde olan dişler o boşluk bölgesine doğru hareket edecek ve kaymalar meydana gelecektir . Dişin etrafındaki çene kemiğimiz ise çekimle birlikte hızla erimeye başlayacaktır” dedi.

Diş Hekimi Mahmut Genç, meydana gelen diş kaymaları ve kemik erimeleri ile birlikte diş yapısının bozulacağını açılmalar başlayacağını ve çene yapısının bozulmasını başlatacağını ifade ederek, “Çekimden uzun süre sonra yapılacak tedaviler daha komplike olacak ve daha zorlayıcı olacaktır ve doğalı yakalamak daha zor olacaktır. Çekim bölgesindeki kemik erimesini durdurmak için yapılacak tek yöntem implant tedavisidir. İmplant ile birlikte kemik erimesi durdurulacak ve kemik kaybı meydana gelmeyecektir. İmplant tedavisi ile klasik yöntemlerde yapılan keseme yontma işlemleri yapılmayacaktır. Boşluğun yanındaki dişleriniz sağlıklı ise kesilmesine bütünlüğünü bozmaya gerek kalmadan implant tedavisi ile boşluk kapatılır ve konforlu bir tedavi ile hayatımıza devam edebilmekteyiz” diye konuştu.