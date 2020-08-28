''Diş implantı, hayat kalitesini artırıyor''

Diş Hekimi Mehmet Güçlü, ''İmplant tedavisinin diğer tedavilere avantajı; komşu dişlere zarar verilmez. Yani komşu dişlerin kesilmesi gerekmez. İmplant diş kök görevi görür ve doğal diş gibi rahatlıkla yemek yiyebilir, konuşabilir ve gülebilirsiniz'' dedi.

Diş kayıpları ve diş eti hastalıkları, günümüzde oldukça yaygın olmakla birlikte, görüldüğü yaş ortalamasında da düşüş yaşanmaktadır. Diş ve diş eti hastalıklarının kişilerde hayat kalitesini düşüren bir sorun olduğunu anlatan Diş Hekimi Mehmet Güçlü, "Diş ve diş eti hastalıkları tedavi edilmezse, ağız içinde ciddi sorunlar yaşanmasına sebep olur. Çiğneme ve gülümsemede dişlerin eksik olmasıyla ortaya çıkan fiziksel sorunların yanı sıra, kişilerin yaşam kaliteleri üzerinde de olumsuz psikolojik etki oluşturur" dedi.

Diş Hekimi Güçlü, diş implantı yaptırmak isteyenler için bilgiler verdi.

Diş implantı

Diş implantının ne olduğunu açıklayan Güçlü, ''İmplantlar eksik dişlerin tedavisinde kullanılan ve çene kemiğinin içine yerleştirilen titanyumdan yapılmış vidalardır. Bu vidaların üzerine diş protezi yerleştirilir. İmplant tedavisinin diğer tedavilere avantajı; komşu dişlere zarar verilmez. Yani komşu dişlerin kesilmesi gerekmez. İmplant diş kök görevi görür ve doğal diş gibi rahatlıkla yemek yiyebilir, konuşabilir ve gülebilirsiniz''dedi.

Hareketli protez mi, İmplant mı?

Hareketli protezlerin, doğal diş işlevini tam olarak yerine getiremediğine değinen Güçlü, diş implantlarını daha çok önerdiklerini ifade ederek" Diş implantları, eksik dişlerin ya da çekilmesi gereken hastalıklı dişlerin yerine geçen bir çözüm olarak sunulmaktadır. İmplantlar, dişlerimizin tutulu olduğu doğal kemiğe yerleştirilen yapay diş kökleridir. Doğal dişler ile görüntüde birebir benzerlik sağlarlar. İşlevleri ile de doğal dişten ayırt etmek zordur" şeklinde konuştu.

Kimlere uygulanmalıdır?

İmplant tedavisinin kimlere uygulanabileceği hakkında da bilgi veren Güçlü, şöyle konuştu: "İmplant tedavisi çene ve yüz gelişimini tamamlamış tüm bireylere uygulanabilir. Gelişmiş diş eti hastalığı olan hastalar, ciddi diş çürümesi nedeniyle onarılamayan dişler, travma veya yaralanmaya bağlı diş kayıpları, diş kaybı riskinin artmasına veya dişlerin hiç gelişmemesine neden olan tıbbi durumlar ve doğal yaşamlarının sonuna gelmiş dişlere sahip kişilere implant tedavisi önerilmektedir'' açıklamasında bulundu.

İmplant tedavisi

Güçlü, sözlerini şöyle tamamladı: ''Tedaviden önce çene yapısının implant yapımına uygun olup olmadığı çekilen röntgenlerle tespit edilir. Şeker hastalarında tedaviden önce hastalığın düzene girmiş olması gerekir. Kan sulandırıcı ilaç kullanan hastaların tedaviden önce doktoruyla konsultasyon sağlanıp ilaçları kesilir. Kemik erimesi olanlar uygun tedavi aldıktan sonra implant tedavisi görebilirler. İmplant uygulaması lokal anestezi altında ilgili bölge uyuşturularak yapıldığı için sanılanın aksine oldukça konforlu bir işlem olup işlem esnasında herhangi bir ağrı veya rahatsızlık hissedilmez. İmplantların yerleştirilme süresi, yapılacak implant sayısı ve yerleştirilecek bölgeye göre değişmekle birlikte ortalama 30-60 dakika arasında değişmektedir. İlk 5-7günlük iyileşme sürecinin sonunda hastalar normal hayatlarına devam edebilmektedir. İkinci aşama olan protez aşamasına geçmek için ise implantların kemik içerisine yerleştirilmesinden sonra alt çenede ortalama 2-3 ay, üst çenede ise 4-6 aylık bekleme süresi vardır''.