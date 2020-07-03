Dış kulak yolu iltihabına dikkat

Dr. Şenol Baş, "Tedavide ilk yapılması gereken, kulak kanalının temizlenmesidir. Böylece hava alabilen damlaların ulaşabileceği bir açık kanal elde ederiz ve zonklama da biraz hafifler" dedi.

Medicana Kadıköy Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Şenol Baş, havuza ve denize girdikçe kulakta bulunan koruyucu sıvının azalarak iltihap oluşturabileceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Op. Dr. Baş, nemli ve koruyucusu azalmış dış kulak yolunun enfeksiyon riskinin oldukça yüksek olduğunu söyleyerek, "Kaşıyarak çatlaklar oluşturabiliriz ve bu sayede mikroplar kolayca kulakta enfeksiyon yapabilir." ifadelerini kullandı.

"Havuz ve denize girdikçe kulaktaki koruyucu sıvı maalesef azalır"

Op. Dr. Baş, dış kulak yolunun kulağın kulak zarına kadar olan dış kısmı olduğunu belirterek, "Kulağın bu bölgesi aslında kendisini koruyan bir sisteme sahip. Dış kulak kanalı girişindeki tüyler, tozun ve yabancı cisimlerin girişini engeller. Tüylerin dibinde de sarı ve kahverenginde yağ ve asit karışımı bir sıvı halka şeklinde kulak girişini örter. Serumen dediğimiz bu sıvı, yağ içeriği ile cildin çatlamasını önlerken, asit içeriği ile de mikroplar ile savaşır. Havuz ve denize bolca girdikçe bu koruyucu sıvı maalesef azalır" dedi.

"Dış kulak yolu enfeksiyonu oldukça şiddetli ağrılar yapabilir"

Dış kulak yolu iltihabı (Eksternal otit) vakalarının özellikle yaz mevsiminde artış gösterdiğini belirten Op. Dr. Baş, "Aslında yılın her mevsimi oluşabilen ancak deniz ve havuz sezonu ile birlikte kulak, burun boğaz polikliniklerinde dış kulak yolu enfeksiyonunda hissedilir bir artış görülür. Dış kulak yolu enfeksiyonu oldukça şiddetli ağrılar yapabilir. Bazen kanal öyle şişer ve ağrır ki, üstüne yatıp uyuyamayız. Konuşmak ve yemek yemek bile sancıdan dolayı güçleşir. Kulakta tıkanma, akıntı ve işitmede azalma da olur. Kulağımızın önündeki kıkırdağa basmakla ve kulak kepçesini hareket ettirmekle ağrı şiddetlenir" diye konuştu.

"İlk yapılacak tedavi kulak kanalının temizlenmesi"

Tedavide ilk yapılması gerekenin kulak kanalının temizlenmesi olduğunu vurgulayan Op. Dr. Baş, "Böylece hava alabilen, damlaların ulaşabileceği bir açık kanal elde ederiz ve zonklama da biraz hafifler. Bazen kanal şişliği bize hiç boşluk bırakmaz. Bu durumda kulak kanalına sünger benzeri bir fitil yerleştiririz ki damlalar enfeksiyon bölgesine ulaşabilsin. Fitili iki gün sonra çıkartırız. Hazırlama damlalar çok etkilidir. Yanına, ağrı şiddetliyken iğne; ağrı hafifken hap tedavisi ekleriz. Ağrının çok hafif olduğu durumlarda tek başına damla da yeterli olabilir." şeklinde konuştu.

"Tatil öncesi kulak kanalı temizlenmesi gerekir"

Kulak enfeksiyonlarından korunmak için, tatil öncesi kulak kanalında kir birikimi varsa temizlenmesi gerektiğinin altını çizen Op. Dr. Baş, "Kulak çubuklarını kulak kanalı içine doğru kullanmamalı, kulağımızı kaşımamalıyız. Nemlilik rahatsız ederse, saç kurutma makinesini ılık ayarda yarım dakika kadar kulak çevresine tutarak kulak kanalının nemini almalıyız. Kulak içine itilerek konulan tıkaçlar hem kir birikimine hem de çatlaklara zemin hazırladığından önermiyorum. Ama kulak girişine konulan tıkaçlar korunmak için kullanılabilir. Kulak zarında delik olan, kulak tüpü olan, mantar enfeksiyonu veya egzaması olduğu bilinen kişiler mutlaka tıkaç kullanmalıdır" açıklamalarında bulundu.