"Diş macunu tek başına yeterli değil"

Kevser Yarımbaş, ağız ve diş sağlığında diş macunlarının tek başına gerekli hijyeni sağlayamayacağını belirterek, "Günde en az iki kez diş fırçalamalıyız. Ancak diş ipi, arayüz fırçaları, superfloss, ağız gargaraları, ağız duşu ve dil fırçaları da dental hijyenin temel basamaklarında yer alır" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümünden Kevser Yarımbaş, sağlıklı dişler için yapılması gerekenleri açıkladı. Yarımbaş, ağız ve diş sağlığında en uygun hijyenin sağlanması için diş macununun tek başına yeterli olmadığına dikkati çekti.

Mekanik plak temizliğinin, oral hijyen kontrolü için oldukça önemine işaret eden Yarımbaş, şöyle devam etti: "Mekanik plak temizliğini desteklemek ve farklı etkilerinden faydalanmak amacıyla diş macunları da uygulamaya yardımcı olarak önerilir. Diş macunlarının içine ilave edilen antibakteriyel maddeler, bakteri plağındaki patojen oluşumunu kontrol ederek periodontal hastalıkları ve diş çürüklerini engellemeyi hedefler. Ancak, bu amaç için antibakteriyel etkinin tek başına yeterli olmadığı, plağın mekanik olarak ağız ortamından uzaklaştırılmasının gerekli olduğu unutulmamalı. Günde en az iki kez düzenli olarak diş fırçalamak ağız sağlığının vazgeçilmez aşamasıdır."

"Fırçalamadan sonra diş ipi şart"

Yarımbaş, mekanik temizlik işlemine destek amaçlı ürünleri ve işlevleri ise şu şekilde değerlendirdi: "Diş ipi, arayüz fırçaları, superfloss, ağız gargaraları, ağız duşu ve dil fırçaları dental hijyenin temel basamaklarında yer alır. Diş ipi kullanımı fırçalamadan sonra yapılmalıdır. Arayüz fırçaları dişlerin aralarında geniş boşluklar ya da braketler, köprüler ve implantlar varlığında dişler arası bölgenin temizliğinde kullanılır. Superfloss, köprü protezleri varlığında diş ipinin aralarından geçemediği için proteze dâhil olan dişlerin ara yüzeylerinin ve köprü gövdesinin altının temizlenmesinde kullanılır. Günde bir kez mutlaka uygulanmalıdır. Gargaralar mekanik temizlik işlemlerine kimyasal olarak destek olurken, ağız duşları diş aralarında kalan besin artıklarının çabucak çıkarılmasına yardım eder."

Gargara ile koruyucu tedavi

Diş hekimliğinde ağız gargaralarının koruyucu ve tedavi edici, bazı profesyonel işlemlere yardımcı olması amacıyla kullanıldığını belirten Yarımbaş, şu bilgileri verdi: "Değişik içerik ve şekilde piyasaya sunulan ağız gargaraları hekimler ve hastalar tarafından kolay uygulanabilmesinden dolayı koruyucu tedavinin önemli bir safhasını oluşturuyor. Ancak uygulama süreleri ve etkileri farklılık gösteriyor. Antibakteriyel etkisi olan gargaralar ağız florasında periodontal hastalık, diş çürüğü sebebi olan bakterilerin sayıca azaltılmasında, ağız kokusunu azaltmada, cerrahi operasyonların ağız mukozasında yol açtığı zararlı etkilerin azaltılmasında, yara iyileşmesinde yardımcı olurlar. Günlük ağız gargaraları diş fırçasının ulaşamadığı bölgelerde bakteri aktivasyonunu bitirir, dezenfeksiyon sağlar ve kötü koku oluşmasını da engeller. Fakat burada önemli olan, günlük ağız bakımında kullanılan ağız gargaraları ile ağız içi operasyonlar sonrasında reçete edilen gargaralar arasındaki farkı iyi bilmektir. Ağız içi operasyonlar sonrasında reçete edilen ağız gargaraları, sadece doktorunuzun önerdiği şekilde ve sürede kullanılmalıdır."