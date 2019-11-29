Diş sağlığı için 10 etkili adım

Diş Hekimi Beste Gündüz Uysal, "Diş macununu da fırça gibi yaşa uygun seçmeliyiz. Diş ağrısı varsa alkol, kolonya, aspirin gibi maddeler kullanmak yerine diş hekiminden yardım almalıyız" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümünden Diş Hekimi Beste Gündüz Uysal, sağlıklı dişler için dikkat edilmesi gereken 10 adımı açıkladı. Dt. Uysal, öncelikle diş fırçalamanın önemli olduğunu belirterek, "Doğru teknikle ve günde 2 kere diş fırçalamak dental sağlığımız için oldukça önemlidir. Çocuklara yaşına uygun diş fırçası ve macunu seçmek gerekiyor. Öte yandan deforme olmuş diş fırçaları mutlaka değiştirilmeli. Diş fırçalama sonrası diş ipi ya da ara yüz fırçası kullanımı gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Kolonya ile ağrıyı geçirmeye çalışmayın"

Yaşa göre diş macunu ve fırçasının seçilmesi gerektiğine dikkati çeken Dt. Uysal "Kişinin yaşına uygun miktarda flörür içeren diş macunu kullanması gerekiyor. Bebeklik çağından itibaren, ilk diş çıktıktan sonra mutlaka ağız bakımına başlanmalı; çocuğun yaşına uygun teknikle ve ebeveyn desteğiyle dişleri fırçalanmalı. Ayrıca 6 ayda bir diş hekimi kontrolüne mutlaka gidilmeli. Diş ağrısı varsa alkol, kolonya, aspirin gibi maddelerle kendimizce uygulamalardan kaçınmalı ve mutlaka bir diş hekiminden yardım almamız gerekir" bilgisini verdi.

Ağız sağlığı için lifli gıdalar şart

Dt. Uysal, gıda tüketimi ve sigara içiminin diş üzerindeki etkisini ise şöyle açıkladı: "Şekerli ve asitli gıda tüketimi diş çürüğüne sebep olur, sonrasında su içmek ve ağız bakımına dikkat etmek gerekir. Lifli gıdaların tüketimi ağız sağlığı için olumlu etki oluşturur. Sigaranın dişeti hastalıkları, ağız kanserleri ile ilişkisi bilinmektedir ve kullanımından kaçınmak gerekir. Doktor kontrolü altında uygulanmayan diş beyazlatma işlemlerinden ve ürünlerinden kaçınmak gerekir. Beyazlatma işlemi doktor kontrolü ile kliniklerde uygulanmalıdır."