Dış turizmin yavaşlaması araç kiralama sektörünü iç turizme yönlendirdi

Dış turizmin yavaşlaması ve havaalanları trafiğinin azalması kendilerini şehir içi ofis yatırımlarına yönlendirdiğini belirten Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün, "Astoria AVM içerisinde yeni şehir ofisimizin ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni şehir ofisleri açacağız. Yıl sonuna kadar ise şehir ofisi sayımızı 40'a çıkarmak istiyoruz." dedi. Özarslan Tangün ayrıca, bayram öncesi ve bayram döneminde araç kiralamaya olan talebin arttığını da sözlerine ekledi.

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının ulaşımda mobilite ihtiyaçlarını değiştirmesiyle, insanlar toplu taşıma çözümleri yerine sosyal mesafeyi koruyabilecekleri alternatiflere yöneliyor. Söz konusu alternatiflerin en yaygınlarından birisi ise bireysel araç kiralama yoluyla seyahat etmek. Bu kapsamda, dünyanın önemli araç kiralama şirketi Enterprise, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte artan mobilite talebi doğrultusunda devreye aldığı şehir içi ofisi yatırımlarını Türkiye genelinde sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda Bodrum ve Antalya'daki yeni şehir ofislerinin açılışını gerçekleştiren şirket, son olarak İstanbul'da bulunan Astoria AVM'de bir şehir içi ofisi daha açtı. Böylece pandeminin başından bu yana 3'üncü ofis yatırımını yapan Enterprise, yıl sonuna kadar şehir ofislerinin sayısını 40'a çıkarmayı hedefliyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni yatırımlar yapacak

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün, "Kovid-19 salgını dünya genelinde havaalanlarının trafiğini azalttı. 2-3 aylık kısıtlamaların kalkmasının hemen ardından talep bireysel araç kiralamaya döndü. Pandemi kısıtlamaları sonrası memleketlerine ve yazlıklarına gitmek isteyenler uçak veya otobüs yerine araç kiralama şirketlerini tercih etti. Bu dönemde, gerek aldığımız hijyen önlemleri gerekse taleplere hızlı şekilde yanıt vermemiz neticesinde ciddi bir alternatif olduk. Öte yandan, dış turizmin yavaşlaması ve havaalanları trafiğinin azalması bizleri şehir içi ofis yatırımlarına yönlendirdi. Bodrum ve Antalya'dan sonra İstanbul'da bulunan Astoria AVM içerisinde yeni bir şehir ofisi daha açtık. Astoria AVM, merkezi ve stratejik konumu açısında bizler için önemli bir noktaydı. Bununla beraber, yine İstanbul, Ankara ve İzmir'de yeni şehir ofislerimizi açmak üzereyiz." bilgisini verdi.

"Bayram dönemine yönelik kiralama talebi yeniden arttı"

Seyahat kısıtlamalarının kalkmasının ardından yoğun taleple karşılaştıklarını hatırlatan Tangün, bu talebin devam eden günlerde biraz daha yavaşladığını ancak bayram döneminde yeniden arttığını dile getirdi. Özarslan Tangün, "Bayram öncesinde ve bayram döneminde araç kiralamaya olan talep yeniden arttı, bizde buna göre hazırlıklarımızı yaptık. Ulaşımda önemli bir alternatif olmamız bizlere aynı zamanda ciddi sorumluluklar da getirdi. İnsanlar yalnızca tatil amaçlı değil virüsten korunma amaçlı da kiralamaya yöneldi. Bu bilinçle, virüsün yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak adına tüm araçlarımızı teslim etmeden önce ve teslim aldıktan sonra detaylı şekilde dezenfekte ediyoruz. Aynı zamanda, gerçekleştirdiğimiz ofis ve araç yatırımlarıyla insanların ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Pandemi döneminde hız kesmeden araç almaya devam ettik. Bayram öncesinde de filomuza yeni araçlar alarak sorunsuz hizmet vermeyi sürdüreceğiz." dedi.