Dışarı çıkan çocuklar Kartal Meydanı'nda doyasıya eğlendi

Kartal Meydanı'nda bir araya gelen çocuklar doyasıya eğlendi.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzun süredir evden çıkamayan 0-14 yaş arası çocuklar bugün ilk kez dışarı çıktı. Kartal Belediyesi de çocuklar için etkinlikler düzenledi. Çocuklar, Kartal Meydanı'nda bir araya gelerek doyasıya eğlendi. Aileleri ile beraber meydana gelen çocukların ateşleri ölçüldü. Ayrıca oyunlar oynayan çocuklara balon da hediye edildi.