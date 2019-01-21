Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Başkan Uysal ile BM Gençlik Merkezi inşaatını inceledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile birlikte Bakırköy'de yapımına başlanan 'BM Gençlik Teşkilatı Merkezi' inşaatında incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada "Birleşmiş Milletler Gençlik Merkezi" kurulmasını ve teşkilatın merkezinin İstanbul olmasını önermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Bakırköy'de gençlik merkezinin yapımına başlandı. 2019 yılı sonunda bitmesi planlanan Gençlik Merkezi inşaatında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal incelemelerde bulundu. İncelemesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, inşaatın 2019 yılı sonunda tamamlanacağını belirterek, “Şu anda inşaatın gördüğünüz gibi bir kısım yerlerinin ince işçiliğine geçilmiş durumda. 2019 yılı sonu itibarıyla burası bitmiş olacak. İnşaat alanının içerisinde fuaye alanları, sergi alanları, çok amaçlı tiyatro salonu, ayrıca açık amfi tiyatro kapalı ve açık spor salonu olacak. İl dışından ve ülke dışından gelecek gençlerimizin misafir edilebileceği konaklama alanları da var. İnşallah diyoruz ki dünyanın en güzel gençlik merkezini burada yapmış olacağız. Bu merkezin 'BM Gençlik Merkezi' olabilmesi için resmi mektubu Guterres'e gönderdik" dedi.

İnşaatı devam eden merkezin “BM Gençlik Merkezi” olabilmesi için çalışmaların devam ettiğini ve bunun için bugün BM Genel Sekreteri Guterres'e resmi mektubun gönderildiğini belirten Bakan Çavuşoğlu da, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi inşaatını inceliyoruz. Bu merkezi önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımız gençliğe ve kadına çok önem veriyor. İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde kadın Konseyi bizim İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığımızda Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve teklifi ile kuruldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda hitap ederken İstanbul'da Birleşmiş Milletler Gençlik Merkezi kurulması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanımızın bu önerisi herkes tarafından desteklendi. O hafta New York'ta en çok konuşulan konulardan bir tanesiydi. Sözümüzün havada kalmaması gerekiyor, işte bugün bu inşaatını incelediğimiz bu merkez inşallah yıl sonunda tamamlanacak. Bu merkezin BM Gençlik Merkezi olabilmesi için gerekli girişimleri sürdürüyoruz. Bugün Genel Sekreter Guterres'e bu amaçla yazdığımız Cumhurbaşkanımızın o konuşmasını da hatırlatan mektubu kendisine resmi olarak ilettik. Başvuruda bulunacağız ama sadece mektupla değil. Önümüzdeki süreçte bu işi takip edeceğiz. Bir taraftan merkezimizin inşaatı hızlı bir şekilde devam edecek, diğer taraftan buranın BM Gençlik Merkezi olması için gerekli çalışmaları birlikte yapacağız” diye konuştu.