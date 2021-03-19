Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile İranlı mevkidaşı Zarif'in görüşmesi sona erdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmesi sona erdi.

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmede ikili ilişkiler, Suriye, terörle mücadele ve Afganistan hakkında görüşüldüğü belirtildi. Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zarif, ofisten ayrıldı.