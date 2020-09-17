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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kassanov'u kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ahıska Türkleri Birliği heyetiyle bir araya geldi.


Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ziyarette DATÜB'ün korona ile mücadele yaptığı çalışmaları Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na anlatarak devam eden projeler hakkında bilgi verdi.


DATÜB heyetinin ziyaretinde ayrıca dünyanın değişik bölgelerinde sıkıntı içinde yaşayan Ahıska Türklerinin iskanlı göç ile Türkiye getirilmesi gündeme gelerek görüşüldü.


Bakan Çavuşoğlu, ise yaptığı açıklamada, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve heyetini ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Her zaman ve her yerde Ahıska Türklerinin yanındayız." ifadesini kullandı.


Ziyarette DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar ile ABD temsilcisi Shuhrat Temirov'da hazır bulundu.

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