Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nda ABD'ye 'Sezar Yasası' tepkisi "PKK-YPG'yi meşrulaştırma çabası görüyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'ye yönelik yeni ekonomik yaptırımlarını eleştirerek, "Sezar Yasası ayrılıkçı bir yaklaşım. Burada PKK /YPG'yi meşrulaştırma çabası görüyoruz" dedi. Çavuşoğlu Paris Başkonsolosluğu'na yapılan saldırı ile ilgili Fransa'dan somut adım beklendiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula Apala ile bir araya geldi.

Dolmabahçe'de gerçekleşen görüşme sonrası kameralar karşısına geçen iki bakan, ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ile Kongo Cumhuriyeti ilişkilerinin artarak devam ettiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti ile birlikte ilişkilerimize yeni ivme kazandırdık. İlişkilerimizi stratejik seviyeye yükseltme kararı aldık. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi mekanizması kurulması için taslağı hazırlayıp kendilerine ilettik. En kısa sürede bu belgeyi imzalayarak mekanizmayı kurmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

Terörle mücadele konusunun her iki ülke için de önemli olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Kısa süre önce Demokratik Kongo Cumhuriyeti doğusunda bir saldırı oldu. Bundan dolayı bir kere daha başsağlığı dilemek istiyorum. Önümüzdeki süreçte ilişkilerimizin hukuki alt yapısını güçlendirirken, özellikle terörle mücadele gibi konularda hem tecrübe paylaşımı, hem de eğitim desteği dahil her türlü desteği vermek istiyoruz” şeklinde konuştu.

İki ülkenin ticaret potansiyeline dikkat çeken Çavuşoğlu, “Ekonomik ilişkiler elbette iki ülke için önemli. İki ülkenin büyük bir potansiyeli var. Büyük bir nüfus her iki ülke. Yaklaşık 200 milyona yakın nüfustan bahsediyoruz. Ticaretimizi arttırmamız lazım. Ticaret hacmimiz potansiyelinin çok gerisinde. İş insanlarının demokratik Kongo cumhuriyetine ilgisinin arttığını görüyoruz. Firmalarımıza var olan destekleri için teşekkür ediyoruz kendilerine” dedi.

Türkiye'nin artan terör tehditlerine karşı Afrikalıların yanında olmayı sürdüreceğinin altını içen Çavuşoğlu, FETÖ ile mücadelede verilen destek nedeniyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne teşekkür etti.

"Fransa'dan somut adımlar görmek istiyoruz"

Toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'na yönelik gerçekleşen saldırıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Son zamanlarda bir taraftan İslam karşıtlığı içeren saldırılar özellikle Ramazan ayında Avrupa'da arttı. Diğer taraftan PKK destekçilerinin de değişik Avrupa ülkelerinde saldırıların arttığını görüyoruz. 8 Mayıs'ta 23 Nisan etkinliklerini kutlayan gençlerimize yönelik Basel'de saldırı olmuştu. Önceki gece Paris Başkonsolosluğumuza 4 kişilik bir grubun patlayıcı maddelerle saldırı oldu. Konsolosluk binamızda hasar var. Misyonların korunmasının sorumluluğu ev sahibi ülkededir. Dolayısıyla Fransa'nın öncelikle bu saldırıyı gerçekleştirenleri bir an önce yakalanması ve yargı önünde hesap vermesi için gerekeni yapması gerekiyor. O anlamda Makron'un danışmanı büyükelçimizi aradı. Paris Belediye Başkanı bir dayanışma mesajı yayınladı. Bunları önemsiyoruz ama somut adımları görmek istiyoruz. Bu tür saldırıların tekrarlanmaması için geçmişte olduğu gibi PKK iltisaklı kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılması gerekiyor. Mal varlıklarının dondurulması, PKK ya açıkça destek verenlerle ilgili yasal işlemlerin yapılması gerekiyor. Bu anlamda Fransa'nın geçmişte bazı adımları oldu ama yetersiz olduğun görüyoruz”

"PKK-YPG meşrulaştırma çabası görüyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'ye yönelik yeni ekonomik yaptırımlarını eleştirerek, “Bu ayrımcı bir yaklaşım. Belli bölgeler için bu ‘Sezar Yaptırımı' konusunda bir esneklik dile getirmişler. Neden seçici, çünkü objektif bir kriter yok. Rejimin kontrol ettiği bölgede bunu esnetmek istemiyorlar ama rejimin kontrol etmediği şu andaki bölgeler konusunda da ayrımcılık yapıyorlar. Özellikle PKK - YPG ağırlıklı olduğu yerlerde bunu esnetiyorlar. Terörden arındırdığımız bölgeyi içine almıyor ama PKK'dan arındırdığımız Afrin bölgesini kapsıyor. Peki şu anda ‘Sezar Yasası' yaptırımlarının esnetilmesi, uluslararası toplumu en çok destek vermesi gereken bölge neresi İdlip. Neden milyonlarca yerinden edilmiş insanlar var. Biz oradaki Suriyeliler için briket evler yapıyoruz. Uluslararası toplumun buna destek vermesi gerekiyor. Bu bölgeye destek vermenin önünü açacak ‘Sezar Yasası' esnekliğini bu bölgede gösteriyorlar mı hayır. Türkiye'den 500 bin civarında Suriyeli terörden arındırılmış bölgelere dönüyor. Burada PKK - YPG meşrulaştırma çabası görüyoruz. Kimse ile istişare etmeden, belli saiklerle alınmış bir karardır. Özellikle insani yardımlar Türkiye üzerinden gidiyor. Bunların büyük bölümü İdlip bölgesine gidiyor, ordan Suriye'nin diğer bölgelerine gidiyor. Hal böyleyken bu bölgenin hariç tutulması anlamlıdır, sebebi de bellidir" açıklamalarında bulundu.