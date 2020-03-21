Diyabet ve kanser hastaları ile hamilelere muayene ve rutin tetkikler ücretsiz yapılacak

Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ile Gazi Mağusa ve Güzelyurt Dispanserleri'nde diyabet hastalarına, kanser hastalarına ve hamilelere muayene ve rutin tetkikleri ücretsiz yapılacak. Ayrıca Girne Üniversitesine bağlı Oasis Hotel, karantina oteli olarak devletin kullanımına verildi.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'in başkanlığındaki Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti bugün almış olduğu kararla, toplumsal dayanışmanın en üst seviyede olması gereken bugünlerde; onkoloji ve diyabet hastaları ile bebek bekleyen anne adaylarının rutin muayene ve tetkiklerini ücretsiz gerçekleştirileceğini, ayrıca ülke dışından gelen öğrenciler ve yurttaşlar için Girne Üniversitesine bağlı Beylerbeyi-Girne'deki Oasis Hotel'in, karantina oteli olarak devletin kullanımına ücret talep edilmeksizin verildiğini duyurdu.

Güvenli ve hijyenik şartlarda kontrol ve tetkikler kesintisiz devam edecek

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti'nin bugün aldığı kararla, düzenli kontrol ve tetkikleri, güvenli ve hijyenik şartlarda kesintisiz devam ettirilmesi gereken hasta gruplarından onkoloji ve diyabet hastaları ile hamileler için Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesinde ücretsiz hizmet verileceği bildirildi. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne bağlı Güzelyurt ve Gazi Mağusa dispanserlerinden de alınabilecek hizmetler, rutin muayene ve laboratuvar tetkiklerini içeriyor.

“Bağışıklık sistemi diğer hasta gruplarına göre daha zayıf olan kanser hastalarına her zaman önem veren ve özen gösteren bir kurum olarak, içinde bulunduğumuz şu dönemde, onkoloji hastalarının kontrollerinin üniversite hastanelerimiz koşullarında sürdürülmesi gerektiği düşüncesindeyiz.” ifadesinin yer aldığı açıklamada, tüm onkoloji hastalarının muayene ve laboratuvar tetkiklerinin ücretsiz sağlanacağı bildirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan Covid-19'a karşı diyabet hastalarının da diğer hasta gruplarına göre daha dikkatli olması gerektiği belirtilerek, özel önem ve bakım gerektiren bu hasta grubu için de muayene ve tetkiklerin üniversite hastanelerinde sağlanacağı ifade edildi. Uzmanların, 18 yaş üzeri diyabet hastalarının Covid-19'a yakalanma riskinin, sağlıklı kişilere göre 3 kat daha yüksek olduğu yönünde açıklamaları bulunuyor.

Bebek bekleyen anne adaylarının da içinde bulunduğumuz sıkıntılı süreç nedeniyle fiziksel ve ruhsal güvenlikleri sağlanarak, hiçbir tedirginlik yaşamaksızın muayene ve kontrollerinin düzenli devam ettirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, anne bebek sağlığına verilen önemle bebek bekleyen anne adaylarının ücretsiz hizmet sağlanacak gruba dahil edildikleri bildirildi. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde İngiltere'de yeni doğan bir bebeğin korona virüsünün en genç vakası olduğu açıklanmış, virüsün bebeğe anne karnında mı yoksa doğumda mı bulaştığına yönelik yeterli bilgi bulunmadığı ifade edilmişti.

Girne Üniversitesine Bağlı Oasis Hotel Karantina Oteli Olarak Kullanılacak

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti'nin aldığı bir diğer karar, Girne Üniversitesi'ne bağlı Beylerbeyi'ndeki Oasis Hotel'in, yurt dışından gelen öğrenciler ve vatandaşlar için hastalığın kuluçka süresi olan 14 gün boyunca ikamet edeceği karantina oteli olarak kullandırılması yönünde oldu. Buna göre otel karantina koşullarına göre hazırlanıp devletin kullanımına verildi.

21 Mart tarihi itibarıyla ülkemize sadece KKTC vatandaşlarının girişinin sağlanacağı Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda, yurt dışından gelen öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız, karantina sürecini Oasis Hotel'de geçirebilecek.