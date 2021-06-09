Diyabetik Yara İyileşmesi Çalıştayı'nda Üniversite-Sanayi iş birliklerine dikkat çekildi

Bu konudaki en önemli sorunlara çözüm bulacak fikirler ise Ideathon'da yarıştı. Jürinin değerlendirmesi sonucu finale kalan projeler finans desteği almaya hak kazandı.

Siemens Healthineers ITT (Innovation Think Tank) Platformu, Başkent Üniversitesi Bilgi, İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (BİTTO) ve Başkent ITT iş birliği ile ‘Diyabetik Yara İyileşmesi Çalıştayı ve Ödüllü Ideathon Yarışması' etkinliği düzenlendi. 1-2 Haziran tarihlerinde gerçekleşen çalıştay ve Ideathon Yarışması, çok sayıda üniversiteden araştırmacılar ve genç girişimci adayları tarafından yoğun ilgi gördü.

Etkinliğin açılış konuşmaları, Başkent Üniversitesi BİTTO Yöneticisi Arzu Fırlarer, Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Enis Sonemel ve Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal tarafından yapıldı. Konuşmaların ardından, Siemens Healthineers ITT Kurucusu ve Global Direktörü Prof. Sultan Haider sözcülüğünde bir konferans gerçekleşti. Çalıştay kapsamında gerçekleşen panellerden sonra ise düzenlenen Ideathon sonucunda destek almaya hak kazanan ekipler açıklandı.

“ITT, geleceğin sağlık girişimleri için sürdürülebilir, destekleyici ve yenilikçi bir ortam oluşturuyor”

Etkinliğe katılan Enis Sonemel, şöyle konuştu: “Şirket olarak üniversite-sanayi iş birliği çalışmalarımız kapsamında üniversitelerle sık sık bir araya gelerek başarılı projelere ve etkinliklere imza atmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. ITT platformumuz, geleceğin sağlık girişimleri için başarılı bir şekilde sürdürülebilir, destekleyici ve yenilikçi bir ortam oluşturuyor. Ülkemizdeki sağlık sisteminde bu tür işbirlikleri önemli bir rol üstleniyor”.

Konuşmasında üniversite ile gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da bilgi veren Sonemel, “Üniversite ile son dönemlerde gerçekleştirdiğimiz örnek ortaklıklarımızdan biri olan BiyoTek Teknoloji Geliştirme Merkezi'nde, danışma kurulunda yer alan şirketimiz ve Innovation Think Tank platformundan meslektaşlarımız ile sektörel mentorluk sunmanın yanı sıra, ITT olarak girişimciliğe dair kritik roller de üstleniyoruz. Bugüne kadar tüm iş birliklerimiz kapsamında Başkent Hastanesi profesyonellerinden çok değerli bilgiler ve görüşler elde ettik.

Daha sonrasında bu bilgiler ile global ITT ağı içerisinde birçok ürün uygulama ve validasyon projesini destekleyebildik. Sizlerle birlikte global projelere verdiğimiz bu destek, Türkiye'yi yeni projelere dahil edilen ilk ülke haline getirdi. Bugün gerçekleşen Diyabetik Yara İyileşmesi Çalıştayı'nın da tüm katılımcılar için çok faydalı olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Ali Haberal ise konuşmasında eğitim, teknoloji transferi ve inovasyon yönetimi konularında yapılan iş birliklerinin giderek daha ileri safhalara taşınmasının mutluluk verici olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Sultan Haider'in desteğiyle projelerin daha yoğun ve hızlı geliştiğini belirten Prof. Dr. Haberal, şu anda Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde bulunan Yara ve Yanık Merkezi'nde özellikle diyabetik yara konusunda önemli çalışmaların yürütüldüğünü ve şirket ile olan iş birliğinin bu konuda birçok projenin geliştirilmesine öncülük edeceğini vurguladı.