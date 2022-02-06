Diyafon hırsızı kamerada

Şişli Mecidiyeköy'de sabah saatlerinde bir apartmanın diyafonunu çalan hırsız kameralara yansıdı. Toplam 4 bin lira değerindeki 2 diyafonu 1 dakika içinde çalan hırsız bu kadarına da pes dedirtti.

Şişli Mecidiyeköy'de sabah saat 06.23'te pes dedirten bir hırsızlık gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz bir erkek şahıs gözüne kestirdiği apartmanın önüne gelerek önce etrafı kolaçan etti. Ardından kimsenin olmadığını gören hırsız, güvenlik kameralarına aldırış etmeden apartmanın 2 diyafonunu eliyle koymuş gibi çaldı. 1 dakika içerisinde işini halleden hırsız daha sonra kayıplara karıştı. Olaydan birkaç saat sonra durumu fark eden apartman sakinleri polise haber verdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek olay hakkında inceleme başlattı. Kaçan hırsız polis tarafından aranırken, 2 diyafonun yaklaşık 4 bin lira ettiği öğrenildi. Öte yandan olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

“35 daire şu anda mağdur”

Hırsızın özel kilitli anahtar yardımıyla diyafonları söktüğünü dile getiren apartman yöneticisi Rıdvan Kayacı, “Bugün sabah saatlerinde komşularımız binamızın zil tesisatının olmadığını bana haber verdiler. Ben binanın yöneticisiyim. Akabinde kontrol ettiğimde iki bloğumuzun da zil panelinin yerinde olmadığını gördüm. Önce bir şok geçiriyor insan. Tekrar kamera kayıtlarını kontrol ettiğimizde şahsın sabah saat 06.23 sularında önce bir bloğumuzun sonra diğer bloğumuzun diyafon sistemini özel kilitli anahtar yardımıyla sökmüş. İki bloğun diyafon sistemini sökmesi 5 dakikasını almamış. Yaklaşık 35 daire şu anda mağdur” diye konuştu.

“1 dakika içerisinde bizi 4 bin liralık zarara soktu”

Hırsızın daha önce de birçok yere aynı şekilde girdiklerini söyleyen Kayacı, “Emniyet birimlerimize haber verdik. Gelip inceleme yaptılar. Onlardan aldığım bilgiye göre bu şahıs ve bu şahıs gibi olanların bu bölgede birçok apartmanı aynı şekilde mağdur ettiklerini belirttiler. İlk işleri değilmiş. Birçok yere de aynı şekilde girmişler. Şu anda kilit sistemimiz çalışmıyor. Kapıyı içeriden veya dışarıdan açamıyoruz. Eski analog sisteme geri döndük. Şu anda 3.5-4 bin liralık bir zararımız var. 1 dakika içerisinde bizi 4 bin liralık zarara soktu. Zararından ziyade apartmandakileri mağdur etti. Şu anda en üst katta oturanlar kapıyı açmak için aşağı inmek zorunda kalıyorlar" dedi.