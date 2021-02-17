İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Diyaliz hastasının yardımına Esenyurt Belediyesi koştu

İstanbul’da kar yağışı nedeniyle hastaneye gidemeyen vatandaşın yardımına Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri koştu.

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle hastaneye gidemeyen vatandaşın yardımına Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri koştu.


Çınar Mahallesi'nde oturan Mustafa Karakoç, yoğun kar yağışı nedeniyle hastaneye gitmekte zorlanınca Esenyurt Belediyesi'nden yardım talebinde bulundu. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karakoç'un evine giderek ilk muayenesini yaptı. Ardından sedyeye konulan Karakoç, ambulansa hastaneye götürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.